Αλκαίος: «Πουλούσα 100.000 δίσκους και μου έκαναν φασαρία για το αν θα μπει η Σκλήβα σε βιντεοκλίπ μου»

Ο Γιώργος Αλκαίος ήταν καλεσμένος στην «Αστερόσκονη» του Action 24 και μίλησε στον Νίκο Γρίτση για το πόσο μη αγγελικά πλασμένος είναι ο χώρος των δισκογραφικών εταιριών. «Μέχρι και το ενδυματολογικό μου έλεγαν πως πρέπει να είναι, επειδή ντυνόμουν διαφορετικά από όλους τους άλλους. Σχεδόν κάθε δεκαετία, αλλάζει η μόδα. Περάσαμε τη δεκαετία των κουστουμιών των ελαφρολαϊκών τραγουδιστών. Εγώ ήμουν σε μια κατάσταση που θα φορούσα οτιδήποτε. Έχω βγει τηλεοπτικά με ένα γιλέκο χωρίς τίποτα από μέσα, με τον Donald Duck!

Ήμουν πνεύμα ανήσυχο. Δεν το έκανα επίτηδες. Δεν το έκανα για να δείξω κάτι. Ήταν το μέσα μου. Και δεν ασχολιόμουν κιόλας. Το φιλοσόφησα από πολύ μικρή ηλικία. Ήμουν 17 χρόνων, ροκαμπίλι, με κοκοράκι, με σκισμένα τζιν, με τη σημαία των Νοτίων στην πλάτη και μπήκα στην Επίδαυρο για να παίξω στον χορό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Πέτρο Φυσσούν σε μουσική Θεοδωράκη. Γινόταν το μάλε βράσε μέσα σου, δηλαδή, εγώ τώρα τι κάνω εγώ εδώ; Γιατί με πήραν εμένα εδώ; Ήξεραν γιατί με πήραν και όντως έκανα τη δουλειά για αυτό που με πήραν, γιατί ήταν το βασικό μου το τραγούδι και το πώς είσαι κινησιολογικά. Ήμουν ο πιο μικρός και υπέγραψα και το μεγάλο το βιβλίο της Επιδαύρου ως ο μικρότερος που έχει περάσει από την Επίδαυρο τότε».

«Πατούν πάνω στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική»

«Δεν έχω πληρωθεί από αυτή τη δουλειά και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Είναι για να ουσιαστικά πατούν πάνω στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική, για τους ρομαντικούς, ή στην ανάγκη σου να γίνεις γνωστός. Και μετά πήγαινες στα μπουζούκια, στις σκηνές, στο πιο έντεχνο και όλα αυτά πληρωνόντουσαν ανάλογα με το level που ήταν ο καθένας. Αλλά δισκογραφικά, εγώ θυμάμαι είχα πάρει και σαν δημιουργός 4% παραπάνω και μου έλεγαν ότι είναι πολλά, αλλά το συμβόλαιο μου ήταν 4% και μου έλεγαν 8% σύνολο. Και απαντούσα δικό μου είναι αυτό και έλεγαν εμείς θα το βγάλουμε προς έξω».

Το σκηνικό με την Ειρήνη Σκλήβα

«Να πουλάς εκατό χιλιάδες δίσκους και να κάνεις φασαρία, αν θα μπει, παράδειγμα η Ειρήνη Σκλήβα, στο βιντεοκλίπ του «Συγχώρεσέ με» που ήταν «Μις Υφήλιος». Και τους λέω παιδιά είναι φίλη μου. Έλεγαν μήπως να μην το κάνουμε έτσι; Και το κλιπ έχει μείνει αυτή τη στιγμή ένα από τα καλύτερα κλιπ που έχουν βγει, εννοώ, σαν storyboard.

Οι φιλίες στον χώρο

«Ο καλύτερος μου φίλος μέσα από το χώρο είναι ο Σταύρος Αποστόλου, που είναι και φίλος που ήρθε και ακολούθησε όταν πήγα στη Μήλο. Και μου λέει, μεγάλε δεν πάμε μαζί να έρθω κι εγώ; Του λέω εννοείται, αλλά τι θα κάνεις; Μου λέει, εγώ πάντα ήθελα να κάνω ρεσεψιόν, να είμαι μάνατζερ. Πήγαμε πλάκα - πλάκα μαζί, παρέα δηλαδή, ήταν ο κολλητός μου. Το είδαμε λίγο διαφορετικά και μπήκαμε σε μία κατάσταση. Του λέω, τώρα θα ασχοληθούμε με τη φιλοξενία; Δηλαδή, ήταν πολύ ωραίο, πολύ μαγικό, να φύγω για κάποια χρόνια έξω από τα μουσικά και όλα αυτά που είχα περάσει.

Είχε πολλή κούραση όλο αυτό που πέρασα, γιατί ήμουν μόνος μου σε όλη τη διαδρομή. Δεν είχα αυτό που γίνεται και γενικά που έχεις έναν επιχειρηματία μαζί σου, που είναι υπεύθυνος αυτός. Και στο τραγούδι δεν είχα ποτέ. Απ’ την ανεξαρτησία μου την έβγαλα ουσιαστικά στο νησί και ήταν και ο κολλητός μου. Από εκεί και πέρα γνωστούς έχω κάνει. Φίλους, στο ένα χέρι θέλω να τους μετρήσω».