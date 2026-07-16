Αλκοόλ και ανήλικοι: Γιατί τα παιδιά οδηγούνται στην κατάχρηση και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Η κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά και εφήβους αποτελεί εδώ και χρόνια ένα σύνθετο ζήτημα στην Ελλάδα, όμως τα τελευταία χρόνια οι ειδικοί παρατηρούν νέους παράγοντες που ενισχύουν την ανησυχία γύρω από το φαινόμενο. Ο τρόπος ζωής, οι κοινωνικές αντιλήψεις και η εξοικείωση των παιδιών με το αλκοόλ από μικρή ηλικία δημιουργούν συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε πιο συχνή και επικίνδυνη χρήση.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι η μεγάλη διαθεσιμότητα του αλκοόλ. Στην ελληνική κοινωνία η παρουσία του σε κοινωνικές περιστάσεις είναι διαχρονικά έντονη, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να έρχονται σε επαφή μαζί του από πολύ μικρή ηλικία, ακόμη και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Η εικόνα των ενηλίκων που καταναλώνουν κρασί ή μπύρα σε ένα τραπέζι μπορεί να κάνει το αλκοόλ να φαίνεται ως κάτι απολύτως φυσιολογικό και ακίνδυνο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή η εξοικείωση, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση στο προϊόν, αυξάνει τις πιθανότητες οι ανήλικοι να ξεκινήσουν νωρίτερα την κατανάλωση, να πίνουν συχνότερα και να εκτίθενται σε μεγαλύτερους κινδύνους.

Δες ποιοι παράγοντες οδηγούν τους εφήβους στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ποια σημάδια πρέπει να προσέξουν οι γονείς και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το πρόβλημα.