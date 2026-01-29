Αλκοόλ και καρκίνος του εντέρου: Η διακοπή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Η μακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου, ιδιαίτερα του ορθού. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι η διακοπή του αλκοόλ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση αυτού του κινδύνου, επαναφέροντάς τον σε πιο ασφαλή επίπεδα. Η μελέτη δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό CANCER της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στη μακροπρόθεσμη υγεία του εντέρου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα 88.092 Αμερικανών που συμμετείχαν στη μελέτη προληπτικού ελέγχου καρκίνου PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial). Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε διαγνωστεί με καρκίνο στην αρχή της παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια 20 ετών, εντοπίστηκαν 1.679 περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου, γεγονός που επέτρεψε στους επιστήμονες να αναλύσουν την επίδραση της συστηματικής κατανάλωσης αλκοόλ στην ανάπτυξη της νόσου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν κατά μέσο όρο 14 ποτά ή περισσότερα την εβδομάδα συμπεριλαμβάνονταν στην ομάδα των ατόμων με υψηλή κατανάλωση αλκοόλ. Οι συγκεκριμένοι, σε σύγκριση με όσους έπιναν λιγότερο από ένα ποτό την εβδομάδα, είχαν 25% υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου και σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο για καρκίνο του ορθού (95%). Η συστηματική βαριά κατανάλωση αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο κατά 91% σε σχέση με όσους έπιναν ελαφριά.

Η σημασία της διακοπής: Πρώην πότες και χαμηλότερος κίνδυνος

Μια εντυπωσιακή παρατήρηση της μελέτης ήταν ότι οι πρώην πότες δεν εμφάνιζαν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου. Επιπλέον, είχαν χαμηλότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καλοήθεις όγκους του εντέρου, γνωστούς ως αδενώματα, που συχνά εξελίσσονται σε καρκίνο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η διακοπή του αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, αν και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα δεδομένα σε αυτή την ομάδα ήταν περιορισμένα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η αυξημένη επικινδυνότητα συνδέεται με τις καρκινογόνες ουσίες που παράγονται όταν το σώμα μεταβολίζει το αλκοόλ ή με την επίδραση του αλκοόλ στα μικρόβια του εντέρου. Παρότι οι μηχανισμοί αυτοί παραμένουν υπό διερεύνηση, υποδεικνύουν ότι η επίδραση του αλκοόλ στον οργανισμό μπορεί να εξηγήσει εν μέρει τη σύνδεση με τον καρκίνο.

Τι λένε οι επιστήμονες

Η μελέτη είναι από τις πρώτες που εξετάζουν πώς η κατανάλωση αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής συνδέεται με τον κίνδυνο ανάπτυξης αδενωμάτων και καρκίνου του παχέος εντέρου, αναφέρουν οι ερευνητές. Αν και τα δεδομένα για όσους έχουν διακόψει το αλκοόλ ήταν περιορισμένα, η ένδειξη ότι ο κίνδυνος τους μπορεί να επανέλθει σε επίπεδα ανάλογα με τους περιστασιακούς πότες είναι ισχυρή αναφέρουν οι ερευνητές. Η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι η έγκαιρη διακοπή του αλκοόλ αποτελεί σημαντικό εργαλείο πρόληψης και μείωσης του κινδύνου καρκίνου του εντέρου.