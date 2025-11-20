Αλλαγές και νέα δρομολόγια στον Προαστιακό από 22 Νοεμβρίου

Αλλαγές στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Αθήνας τίθενται σε ισχύ από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025.



Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Hellenic Train, σε στενή συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, προχώρησε σε ανασχεδιασμό και συνολική αναδιάρθρωση των δρομολογίων του Προαστιακού Αθηνών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ των βασικών σταθμών του δικτύου, καθώς και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των σιδηροδρομικών μετακινήσεων.



Με το νέο πλέγμα δρομολογίων, τα τοπικά δρομολόγια στη γραμμή Άνω Λιόσια – Κάντζα επεκτείνονται έως το Αεροδρόμιο, ενώ στο τμήμα Αεροδρόμιο – Μεταμόρφωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με συχνότητα ανά 20 λεπτά. Η αλλαγή αυτή εξασφαλίζει περισσότερες αναχωρήσεις και αφίξεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και καλύτερη συχνότητα δρομολογίων στο βόρειο τμήμα του Προαστιακού.



Έτσι, οι επιβάτες θα έχουν περισσότερες επιλογές μετακίνησης, μικρότερους χρόνους αναμονής και ευκολότερες ανταποκρίσεις προς και από το κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά και το Κιάτο, με τη μετεπιβίβαση να πραγματοποιείται πλέον στον σταθμό Άνω Λιοσίων, αντί του σταθμού Κάτω Αχαρναί.

Οι βασικές αλλαγές

Αύξηση δρομολογίων στη γραμμή Πειραιάς – Αθήνα – Αεροδρόμιο και χρονική επέκταση λειτουργίας:

- 21 δρομολόγια Αθήνα – Αεροδρόμιο, με πρώτη αναχώρηση από Αθήνα στις 04:13 και τελευταία στις 22:04

- 17 δρομολόγια Πειραιάς – Αεροδρόμιο, με πρώτη αναχώρηση από Πειραιά στις 05:43 και τελευταία στις 21:43

- 21 δρομολόγια Αεροδρόμιο – Αθήνα, με πρώτη αναχώρηση από Αεροδρόμιο στις 05:32 και τελευταία στις 23:32

- 18 δρομολόγια Αεροδρόμιο – Πειραιάς, με πρώτη αναχώρηση από Αεροδρόμιο στις 05:32 και τελευταία στις 22:32

- Επέκταση δρομολογίων Άνω Λιόσια – Κάντζα έως το Αεροδρόμιο, με εκτέλεση πλέον όλες τις ημέρες της εβδομάδας.



Στο τμήμα Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο θα εκτελούνται:

- 32 ζεύγη δρομολογίων από Δευτέρα έως Παρασκευή

- Από Άνω Λιόσια: πρώτη αναχώρηση 05:51, τελευταία 21:37

- Από Αεροδρόμιο: πρώτη αναχώρηση 05:15, τελευταία 20:54

- 18 ζεύγη δρομολογίων τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες

- Από Άνω Λιόσια: πρώτη αναχώρηση 05:43, τελευταία 22:43

- Από Αεροδρόμιο: πρώτη αναχώρηση 05:05, τελευταία 22:05

- Η μετεπιβίβαση επιβατών από και προς τη γραμμή Κιάτου θα πραγματοποιείται πλέον στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, με ολιγόλεπτη αναμονή.

Σημειώνεται ότι η σελίδα athenstransport.com/proastiakos θα ενημερωθεί με τα νέα δρομολόγια το Σάββατο 22 Νοεμβρίου