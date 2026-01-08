Αλλαγές στην κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Νέες τροποποιήσεις στις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα, καθώς και στον κλάδο Λεύκτρο–Σπάρτη, ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μεσσηνία.

Οι ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και θα ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, με βασικό στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και τη μείωση της ταλαιπωρίας των οδηγών.

