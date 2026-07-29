Αλλαγές στις παλιές ταυτότητες από τις 3/8 - Τι ισχύει για νέες ταυτότητες και Προσωπικό Αριθμό

Σημαντικές αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή από τις 3 Αυγούστου για τις παλαιού τύπου μπλε αστυνομικές ταυτότητες. Από την ημερομηνία αυτή παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ωστόσο εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για την ταυτοποίηση των πολιτών και τις συναλλαγές τους εντός Ελλάδας μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

Τις σχετικές διευκρινίσεις παρείχε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Αθανάσιος Μπαλέρμπας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου.

Όπως εξήγησε, από τις 3 Αυγούστου οι παλιές μπλε ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται πλέον ως έγγραφο για ταξίδια στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, θα συνεχίσουν να ισχύουν για την ταυτοποίηση και τις συναλλαγές των πολιτών στην Ελλάδα έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Υπενθύμισε επίσης ότι το διαβατήριο παραμένει το βασικό ταξιδιωτικό έγγραφο, διευκρινίζοντας ότι όσοι διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο μπορούν να ταξιδεύουν κανονικά, ακόμη κι αν δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας.

Αναφερόμενος στις νέες ταυτότητες, ο κ. Μπαλέρμπας σημείωσε ότι η σημαντικότερη αλλαγή είναι η ενσωμάτωση των ίδιων βιομετρικών στοιχείων που περιλαμβάνονται ήδη στα διαβατήρια. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος στα σημεία εισόδου και εξόδου των χωρών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση

Σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης, ο γενικός γραμματέας ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην εξεύρεση διαθέσιμων ραντεβού, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

«Υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της χώρας για να κλείσουν ραντεβού. Σε άλλες βέβαια περιοχές είναι πιο εύκολο. Όσο πάμε προς την περιφέρεια είναι πιο εύκολο. Στις μεγάλες πόλεις είναι δυσκολότερο. Για να βγει μια καινούρια ταυτότητα και να την παραλάβει ο αποδέκτης της, χρειάζεται μέχρι και 7 εργάσιμες. Το διαβατήριο εξ όσων γνωρίζω είναι στις 5 με 8 εργάσιμες».

Ο κ. Μπαλέρμπας εξήγησε ακόμη ότι οι νέες ταυτότητες έχουν διάρκεια ισχύος δέκα ετών, καθώς τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των πολιτών μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και απαιτείται η περιοδική ανανέωσή τους, όπως συμβαίνει και με τα διαβατήρια.

Τι ισχύει για τον Προσωπικό Αριθμό

Αναφορικά με τον Προσωπικό Αριθμό, διευκρίνισε ότι όσοι έχουν ήδη εκδώσει νέα ταυτότητα πριν από την εφαρμογή του δεν χρειάζεται να την αντικαταστήσουν άμεσα. Ο αριθμός θα ενσωματωθεί στην επόμενη ανανέωση του εγγράφου.

«Ο προσωπικός αριθμός, ξέρετε, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Είναι απλά ένας αριθμός που βασίζεται στο ΑΦΜ του καθενός και ο οποίος μπορείς να τον επικαλεστείς σε μια δημόσια υπηρεσία, αν δεν θυμάσαι το ΑΜΚΑ σου, το ΑΦΜ σου, τον αριθμό της ταυτότητας».

Διορθώσεις στοιχείων κατά την έκδοση

Παράλληλα, επεσήμανε ότι κατά την έκδοση της νέας ταυτότητας ενδέχεται να διαπιστωθούν λάθη ή αποκλίσεις στα δημοτολογικά στοιχεία, όπως ο τόπος γέννησης ή στοιχεία που σχετίζονται με παλαιούς δήμους.

Όπως ανέφερε, «όλα αυτά μπορούν να διορθωθούν με τα κατάλληλα πιστοποιητικά και αυτό θα τους διευκολύνει πάρα πολύ στην από δω και πέρα συναλλαγή τους και με το δημόσιο αλλά και στα ταξίδια τους στο εξωτερικό. Άρα, είναι και μια ευκαιρία να τακτοποιήσουν και κάποιες εκκρεμότητες που έχουν, που στο παρελθόν που δεν υπήρχε ψηφιοποίηση, βρίσκαμε τελευταία στιγμή και υπήρχαν προβλήματα».

Τι γίνεται αν χαθεί η νέα ταυτότητα

Σε περίπτωση απώλειας της νέας ταυτότητας, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή έκδοσή της μέσω του Gov.gr Wallet για τις συναλλαγές τους εντός Ελλάδας. Ωστόσο, η ψηφιακή ταυτότητα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται ως ταξιδιωτικό έγγραφο, γεγονός που σημαίνει ότι για ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται η επανέκδοση της φυσικής ταυτότητας.

«Η εφαρμογή Wallet τον βοηθάει να κάνει όλες τις συναλλαγές εντός χώρας, αλλά όπως γνωρίζετε ακόμα δεν αναγνωρίζεται ως ταξιδιωτικό έγγραφο, άρα, δεν υπάρχει πανικός για την ταυτοποίηση του ή το να εκτελέσει συναλλαγές ψηφιακές με το gov.gr. Κανένα πρόβλημα μέσω του wallet, αλλά εφόσον καλό είναι να προχωρήσει στην επανέκδοση της ταυτότητας, εφόσον θέλει να την χρησιμοποιήσει ως ταξιδιωτικό έγγραφο», είπε χαρακτηριστικά.