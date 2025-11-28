Αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα στις 3 Δεκεμβρίου - Πώς θα γίνουν τα μαθήματα

Ως ημέρα αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, καθορίζει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τροποποιημένο πρόγραμμα μαθημάτων.

Στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την καταπολέμηση στερεοτύπων και τον σεβασμό της διαφορετικότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, διοργανώνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που να αφορούν:



-στην προάσπιση του δικαιώματος των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση -στην εκπαίδευση,

-στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων εντός της σχολικής κοινότητας και

-στην αναγκαιότητα σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας.



Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να προγραμματίσουν δράσεις ευαισθητοποίησης, οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και με την υποστήριξη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Συμβούλων Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.



Για την υποστήριξη των εν λόγω δράσεων προτείνεται η επίσκεψη στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. Προσβάσιμο και στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να αποτελέσει έναυσμα ανάπτυξης διαλόγου και υλοποίησης δραστηριοτήτων, που θα στοχεύουν στην προαγωγή μίας κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας.



Το υπουργείο καλεί επίσης να προβούν στην παρουσίαση-διάχυση καλών πρακτικών που προέκυψαν στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης ή/και άλλων καινοτόμων ενταξιακών δράσεων. Η παρουσίαση-διάχυση των καλών πρακτικών θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία των Συλλόγων Διδασκόντων και την υποστήριξη των Συμβούλων Εκπαίδευσης (γενικής, ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού), των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.



Να συμβάλουν, εφόσον επιθυμούν, στην εκδήλωση που θα διοργανωθεί (δια ζώσης), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 – 12:00 στην αίθουσα Jacqueline de Romilly στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία θα μεταδοθεί και διαδικτυακά.

Στόχος της εκδήλωσης είναι, αφενός, η ανάδειξη της φωνής των μαθητών/τριών με αναπηρία και, αφετέρου, η παρουσίαση και διάχυση ενταξιακών δράσεων που έχουν υλοποιηθεί σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, καθώς και συνεργατικών πρακτικών σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης (π.χ. προγράμματα συνεκπαίδευσης), οι οποίες να αναδεικνύουν την ανάγκη σεβασμού της διαφορετικότητας.



Επισημαίνεται ότι:



Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν δια ζώσης στην εκδήλωση, μπορούν να συμβάλουν μέσω της παρουσίασης δράσεων ευαισθητοποίησης (π.χ. μουσικά, χορευτικά, θεατρικά δρώμενα, ταινίες μικρού μήκους), καθώς και συνεργατικών δράσεων σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ύπαρξης σχετικού ενδιαφέροντος, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής για τον προγραμματισμό και διευθέτηση σχετικών θεμάτων στα εξής τηλέφωνα: 2103442928, 2103442929,2103442182.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως, δύνανται να αποστείλουν δημιουργίες ή συναφές υλικό το οποίο έχει παραχθεί από: μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης.



Το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει:



-εικαστικές δημιουργίες μαθητών/τριών οποιασδήποτε μορφής και τεχνικής,

-ταινίες μικρού μήκους που έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους τους μαθητές ή με τη συμμετοχή των ίδιων των μαθητών/τριών ως συντελεστών και θα αποσκοπούν στην ανάδειξη της φωνής των μαθητών/τριών με αναπηρία και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας.



Οι ταινίες δε θα υπερβαίνουν (αυστηρά) τα 5 λεπτά ενώ η μουσική επένδυση θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένα πνευματικά



-δικαιώματα,

-λογοτεχνικά αποσπάσματα ή ποιήματα,

-φωτογραφικό υλικό υψηλής ευκρίνειας σε ψηφιακή και σε έντυπη μορφή, το οποίο θα περιλαμβάνει: i) ατομικές ή ομαδικές -καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών/τριών που παρήχθησαν στο πλαίσιο δράσεων συνεκπαίδευσης ή άλλων προγραμμάτων (τρεις ψηφιακές φωτογραφίες ανά σχολική μονάδα) ή/και ii) στιγμιότυπα εικαστικών δράσεων με στόχο τη συμπερίληψη αυτού του υλικού σε σχετικό video που θα δημιουργηθεί και θα προβληθεί στην εκδήλωση. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου JPG, μέγεθος 1920×1080, ανάλυση 300 dpi και σε κάθε μία να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα της σχολικής μονάδας.



Το ΥΠΑΙΘΑ παρακαλεί για την ακριβή τήρηση των προδιαγραφών, διότι σε αντίθετη περίπτωση δε θα καταστεί δυνατή η επεξεργασία τους, ε) αφίσες-πόστερ σε μορφή αρχείου PNG που αναδεικνύουν καλές πρακτικές στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στ) καινοτόμες δημιουργίες σχολείων (π.χ. με την αξιοποίηση των ΤΠΕ), που συμβάλλουν στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στην ανάδειξη του δικαιώματός τους για την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.