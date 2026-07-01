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Πολιτική Βουλή Χρήστος Τριαντόπουλος Κώστας Αχ. Καραμανλής Δικαστικοί

Αλλαγές στα Δικαστικά Συμβούλια για Καραμανλή και Τριαντόπουλο- Ποιοι ανώτατοι δικαστικοί κληρώθηκαν

Νέα κλήρωση πραγματοποιήθηκε στη Βουλή για τη συμπλήρωση σύνθεσης των Δικαστικών Συμβουλίων μετά τη συνταξιοδότηση δικαστικών λειτουργών.

ΦΩΤΟ:΅Eurokinissi
ΦΩΤΟ:΅Eurokinissi
Κατερίνα Κανάκη avatar
Κατερίνα Κανάκη

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Αλλαγές στη σύνθεση των Δικαστικών Συμβουλίων τα οποία εξετάζουν τις υποθέσεις των Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου, επιφέρει η συνταξιοδότηση τριών δικαστικών λειτουργών που τα απαρτίζουν.

ΦΩΤΟ: Eurokinissi
ΦΩΤΟ: Eurokinissi

Κατά την επαναληπτική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, ασκούσα καθήκοντα εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή κληρώθηκε η Ελένη Καρκαμπούνα και αναπληρωτής της ο Βασίλης Φλωρίδης

ΦΩΤΟ: Eurokinissi
ΦΩΤΟ: Eurokinissi

Αναπληρωτής του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου κληρώθηκε ο Σοφοκλής Λογοθέτης.

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