Αλλαγές στα Δικαστικά Συμβούλια για Καραμανλή και Τριαντόπουλο- Ποιοι ανώτατοι δικαστικοί κληρώθηκαν
Νέα κλήρωση πραγματοποιήθηκε στη Βουλή για τη συμπλήρωση σύνθεσης των Δικαστικών Συμβουλίων μετά τη συνταξιοδότηση δικαστικών λειτουργών.
Αλλαγές στη σύνθεση των Δικαστικών Συμβουλίων τα οποία εξετάζουν τις υποθέσεις των Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου, επιφέρει η συνταξιοδότηση τριών δικαστικών λειτουργών που τα απαρτίζουν.
Κατά την επαναληπτική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, ασκούσα καθήκοντα εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή κληρώθηκε η Ελένη Καρκαμπούνα και αναπληρωτής της ο Βασίλης Φλωρίδης
Αναπληρωτής του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου κληρώθηκε ο Σοφοκλής Λογοθέτης.