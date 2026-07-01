Αλλαγές στα Δικαστικά Συμβούλια για Καραμανλή και Τριαντόπουλο- Ποιοι ανώτατοι δικαστικοί κληρώθηκαν

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Αλλαγές στη σύνθεση των Δικαστικών Συμβουλίων τα οποία εξετάζουν τις υποθέσεις των Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου, επιφέρει η συνταξιοδότηση τριών δικαστικών λειτουργών που τα απαρτίζουν.



ΦΩΤΟ: Eurokinissi

Κατά την επαναληπτική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, ασκούσα καθήκοντα εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή κληρώθηκε η Ελένη Καρκαμπούνα και αναπληρωτής της ο Βασίλης Φλωρίδης



ΦΩΤΟ: Eurokinissi

Αναπληρωτής του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου κληρώθηκε ο Σοφοκλής Λογοθέτης.