Αλλαγές στα Δικαστικά Συμβούλια για Καραμανλή και Τριαντόπουλο - Νέα κλήρωση στην Ολομέλεια

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Αλλάζει - ξανά - η σύνθεση των Δικαστικών Συμβουλίων τα οποία εξετάζουν τις υποθέσεις των Κώστα Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου.

Κατά την επαναληπτική κλήρωση που διεξήχθη ενώπιον της Ολομέλειας για το Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο εξετάζει την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή, τακτικό μέλος αναδείχθηκε η αρεοπαγίτισσα Μαρία Γιαννακοπούλου, ενώ αναπληρωματικά μέλη οι επίσης αρεοπαγίτες Στυλιανός Κακαβιάς και Φωτεινή Μηλιώνη.

Την ίδια στιγμή, κατά την επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη ενός αναπληρωματικού μέλους του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, κληρώθηκε η Σύμβουλος Επικρατείας Φραντζέσκα Γιαννακού.