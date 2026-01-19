Αλλαγή «φρουράς» στο NBA: Ο Γιάννης γράφει ιστορία, ο Λεμπρόν μένει εκτός All-Star για πρώτη φορά

Το NBA γυρίζει σελίδα, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει ακάθεκτος να εδραιώνει τη θέση του στην ελίτ του παγκόσμιου μπάσκετ, ενώ μια ιστορική σταθερά των τελευταίων δύο δεκαετιών περνά στο παρελθόν.

Ο «Greek Freak» επιλέχθηκε βασικός για 10η συνεχόμενη φορά στο All-Star Game, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένας από τους πιο επιδραστικούς και δημοφιλείς παίκτες του πλανήτη. Ο ηγέτης των Μπακς συνεχίζει να συνδυάζει θέαμα, ουσία και συνέπεια, αποτελώντας σταθερά το πρόσωπο της Ανατολής και έναν από τους πυλώνες του σύγχρονου NBA.

Παράλληλα με τον Αντετοκούνμπο, οι βασικές πεντάδες του φετινού All-Star διαμορφώθηκαν με τους Μπράνσον, Μάξεϊ, Μπράουν και Κάνινγκχαμ να πλαισιώνουν την Ανατολή, ενώ στη Δύση ξεχωρίζουν οι Κάρι, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Ντόντσιτς, Γιόκιτς και Γουεμπανιάμα, σε ένα μείγμα εμπειρίας και νέας γενιάς.

Την ίδια στιγμή, όμως, το φετινό All-Star θα είναι ιστορικά διαφορετικό. Για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια, ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν βρίσκεται στη βασική πεντάδα ούτε της Ανατολής αλλά ούτε της Δύσης. Ο «Βασιλιάς», που από το 2004 αποτελούσε μόνιμη παρουσία στο μεγάλο ραντεβού των αστέρων, απουσιάζει από το παρκέ, σηματοδοτώντας ένα αδιαμφισβήτητο τέλος εποχής.