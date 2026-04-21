Αλλαγή ηγεσίας στην Apple: Ο Τζον Τέρνους νέος CEO - Ποιος είναι και τι αλλάζει στην εταιρεία

Στην κορυφή της Apple περνά ο Τζον Τέρνους, έμπειρο στέλεχος της εταιρείας, ο οποίος από την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ.

Η αλλαγή ηγεσίας στην εταιρεία, η οποία αποτιμάται στα περίπου 4 τρισ. δολάρια, σηματοδοτεί μια νέα εποχή, με τον Τέρνους να δηλώνει πως αποτελεί τιμή του να συνεχίσει την πορεία της Apple, έχοντας υπάρξει επί δεκαετίες μέλος της.

John Ternus is a hardware expert who must help Apple catch up in the AI race as it looks for its next big hit https://t.co/t56uUV1xTE — WSJ Tech (@WSJTech) April 21, 2026

Η πορεία του στην Apple

Ο Τζον Τέρνους εργάζεται στην Apple περίπου 25 χρόνια, με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη βασικών προϊόντων της εταιρείας.

Σήμερα κατέχει τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου μηχανικής hardware και έχει εμπλακεί στην εξέλιξη προϊόντων όπως το iPhone, οι υπολογιστές Mac και το Apple Vision Pro.

Έχει επίσης συμβάλει σε σειρές προϊόντων όπως τα AirPods, ενώ η ομάδα του συμμετείχε σε νέες εκδόσεις MacBook και iPhone.

Εντάχθηκε στην Apple το 2001 και το 2013 προήχθη σε αντιπρόεδρο hardware engineering, ενώ από το 2021 αποτελεί μέλος της εκτελεστικής ομάδας.

Πριν την Apple είχε εργαστεί στη Virtual Research Systems, ενώ είναι απόφοιτος μηχανολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια.

Η επιλογή του Τέρνους δεν αιφνιδίασε την αγορά, καθώς θεωρούνταν από καιρό πιθανός διάδοχος του Τιμ Κουκ, ο οποίος ηγήθηκε της εταιρείας από το 2011.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Κουκ οδήγησε την Apple σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αποτίμησης και ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της.

Η μεγάλη πρόκληση: Τεχνητή νοημοσύνη

Το βασικό στοίχημα για τη νέα διοίκηση αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, έναν τομέα όπου ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η Apple καλείται να επιταχύνει τις εξελίξεις της στην AI, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι σε άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Παράλληλα, η εμπειρία του Τέρνους στον τομέα του hardware εκτιμάται ότι θα οδηγήσει την εταιρεία σε στρατηγική έμφαση στις συσκευές και στη διασύνδεσή τους με «έξυπνες» υπηρεσίες.

Το στοίχημα της επόμενης καινοτομίας

Οι αναλυτές τονίζουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον νέο CEO είναι η δημιουργία της επόμενης μεγάλης καινοτομίας της Apple, σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Το αν ο Τέρνους θα συνεχίσει τη σταθερή στρατηγική του Κουκ ή θα οδηγήσει την Apple σε πιο ριζικές αλλαγές, παραμένει το βασικό ερώτημα για τη νέα εποχή της εταιρείας.