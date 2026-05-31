«Αλλαγή» καριέρας για τον Μάρκο Σεφερλή - Κατεβαίνει στην πολιτική

Καλεσμένος στην εκπομπή του MEGA για τον τελικό του Champions League βρέθηκε ο Μάρκος Σεφερλής. Ο γνωστός κωμικός έδωσε το παρών στην εκπομπή του καναλιού που μετέδωσε το σπουδαίο παιχνίδι και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του έθεσαν.

Μια εξ' αυτών, αφορούσε το μέλλον του και τις επόμενες παραστάσεις που ετοιμάζει για το καλοκαίρι και έπειτα. Ο ίδιος εξήγησε πως αν και αρχικά σχεδίαζε και είχε ανακοινώσει πως θα έκανε στο Δελφινάριο μια παράσταση σχετικά με την γνωστή σειρά «Emily in Paris», οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της χώρας άλλαξαν τα πλάνα του.

Όπως αποκάλυψε, αναμένεται να φτιάξει... κόμμα και ο ίδιος, «ψαρώνοντας» για λίγο τους παρουσιαστές της εκπομπής. Η νέα του παράσταση θα αφορά την πολιτική σκηνή, με τον ίδιο να «δημιουργεί» κόμμα με τον τίτλο «ΓΕΛΑΣ», ζητώντας από τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την στροφή του στην σκηνή της πολιτικής.