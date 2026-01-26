Αλλαγή ρητορικής από τον Τραμπ – Θέλει τώρα συνεργασία με τις αρχές στη Μινεσότα

Σε στροφή 180 μοιρών φαίνεται να υποχρεώνεται ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τον σάλο που προκλήθηκε μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE. Η δολοφονία του Πρέτι, που έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από πυρά πρακτόρων, φέρνει τις ΗΠΑ στα πρόθυρα κυβερνητικού κλεισίματος (shutdown), καθώς οι Δημοκρατικοί απειλούν με «πάγωμα» του προϋπολογισμού.

Η Μινεάπολη έχει μετατραπεί ξανά σε εμπόλεμη ζώνη. Το περιστατικό με τον θανάσιμο πυροβολισμό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί «αυτοάμυνας».

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι ο Κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ τον κάλεσε με το αίτημα να συνεργαστούν σε σχέση με τη Μινεσότα. «Ήταν μια πολύ καλή κλήση και, στην πραγματικότητα, φαινόμασταν να είμαστε σε παρόμοιο μήκος κύματος. Είπα στον Κυβερνήτη Γουόλζ ότι θα έλεγα στον Τομ Χόμαν να τον καλέσει και ότι αυτό που ψάχνουμε είναι όλοι οι εγκληματίες που έχουν στην κατοχή τους. Ο Κυβερνήτης, με πολύ σεβασμό, το κατάλαβε αυτό και θα του μιλήσω στο εγγύς μέλλον. Ήταν χαρούμενος που ο Τομ Χόμαν πήγαινε στη Μινεσότα, όπως και εγώ!» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η εγκληματικότητα στη Μινεσότα έχει μειωθεί πολύ, αλλά τόσο ο Κυβερνήτης Γουόλζ όσο και ο ίδιος θέλουν να μειωθεί ακόμα περισσότερο.