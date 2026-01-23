Αλλαγή σκηνικού στον καιρό από Κυριακή: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια - Πώς θα επηρεαστεί η Αττική

Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή, με κύρια χαρακτηριστικά τις λασποβροχές, τις καταιγίδες, τα χιόνια στα ορεινά και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως επισημαίνει, το διήμερο Δευτέρα – Τρίτη αναμένεται να κυριαρχήσουν βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες, μεταφορά αφρικανικής σκόνης και χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες την Τρίτη, χωρίς ωστόσο –μέχρι στιγμής– να εμφανίζουν ιδιαίτερη ένταση.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Τη Δευτέρα φαινόμενα θα σημειωθούν και στην Αττική.

Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, την Κυριακή στο Ιόνιο και τη Δευτέρα με Τρίτη στο Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά. Παράλληλα, σαχαριανή σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική και νότια Ελλάδα την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Πρόγνωση για το Σάββατο 24-01-2026

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, όσον αφορά τον καιρό του Σαββάτου, τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα στην αρχή της ημέρας μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και στη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα στην αρχή της ημέρας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.