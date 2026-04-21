Αλλαγή στην ηγεσία της Apple, τέλος ο Τιμ Κουκ, αναλαμβάνει ο Τζον Τέρνους

Μετά από 15 χρόνια στην κορυφή μίας από τις πιο επιδραστικές τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου, ο Τιμ Κουκ αποφάσισε να παραμείνει μεν στην ηγεσία της Apple, αλλά σε νέο ρόλο. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 αφήνει τη θέση του CEO και μεταφέρεται σε αυτήν του executive chairman του διοικητικού συμβουλίου, ενώ την ηγεσία της εταιρείας αναλαμβάνει ο άνθρωπος που επιβλέπει ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων που καθορίζουν την πορεία της Apple, ο Τζον Τέρνους.



Η ανακοίνωση και το πλαίσιο της διαδοχής

Η Apple ανακοίνωσε την αλλαγή στην ηγεσία της τα ξημερώματα της Τρίτης, με ένα δελτίο Τύπου που τονίζει πώς η μετάβαση έχει προετοιμαστεί εδώ και πολλά χρόνια στο πλαίσιο ενός σχεδίου διαδοχής. Όπως αναφέρεται, ο Κουκ θα παραμείνει στη θέση του CEO μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ώστε να εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στον Τέρνους, προτού τον επόμενο Σεπτέμβριο μετακινηθεί στον ρόλο του executive chairman. Το διοικητικό συμβούλιο της Apple υποστηρίζει ότι η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα και ότι ο Τέρνους θεωρείται ο πιο κατάλληλος για να συνεχίσει την πορεία της εταιρείας σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού.



Τι σημαίνει η αλλαγή για τον τίτλο του Τιμ Κουκ

Ο Τιμ Κουκ οδήγησε την Apple από τον θάνατο του Στιβ Τζομπς το 2011 μέχρι την ιστορική τωρινή της κεφαλαιοποίηση που προσεγγίζει πλέον τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Με την παραίτησή του από την πρώτη γραμμή της καθημερινής διοίκησης, ο Κουκ δεν απομακρύνεται βέβαια από την εταιρεία. Ως executive chairman του διοικητικού συμβουλίου θα παραμείνει ενεργός, συμβουλεύοντας τη διοίκηση, συμμετέχοντας σε στρατηγικές αποφάσεις και διατηρώντας ιδιαίτερο ρόλο στην επικοινωνία της Apple με πολιτικούς, θεσμικούς φορείς και διεθνείς παρατηρητές.



Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους

Ο Τζον Τέρνους είναι πάνω από 25 χρόνια στην Apple και ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Τιμ Κουκ, αλλά και επικεφαλής του Hardware Engineering της εταιρείας από το 2021. Στην πραγματικότητα, ο Τέρνους είναι ο άνθρωπος που επιβλέπει την ανάπτυξη των περισσότερων κορυφαίων προϊόντων της Apple, μεταξύ των οποίων τα νέα iPhone, iPad, Mac, Apple Watch και AirPods, αλλά και τις πιο πρόσφατες προσθήκες στο portfolio της εταιρείας, όπως τα προϊόντα που στηρίζονται στην εσωτερική τεχνολογία silicon της Apple. Οι γνώσεις του για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, την παραγωγή και την ανάπτυξη hardware τον έχει καταστήσει έναν από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Κουκ μέχρι και σήμερα.



Τι προσδοκεί ο ίδιος ο Τέρνους πως θα αλλάξει στην Apple

Ο Τζον Τέρνους περιγράφεται ως ηγέτης με πιο τεχνικό και προϊοντοκεντρικό προφίλ από τον Κουκ, ο οποίος ήταν ένας διοικητικός παράγοντας που έριχνε περισσότερο βάρος στο εμπορικό κομμάτι. Ο Τέρνους είναι γνωστός για την προσήλωσή του στην άμεση συνεργασία με ομάδες μηχανικών, την προσοχή του στις λεπτές λεπτομέρειες σχεδίασης και την έντονη προτίμησή του για προϊόντα που προκαλούν έκπληξη στον καταναλωτή.

Με δεδομένο ότι η Apple βρίσκεται πλέον σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη και το οικοσύστημα μιας εταιρείας παίζουν καθοριστικό ρόλο, η αναμενόμενη κατεύθυνση της νέας διοίκησης θα είναι -λογικά- προς προϊόντα και υπηρεσίες που θα συνδυάζουν το hardware, το λογισμικό και την τεχνητή νοημοσύνη.