«Αλλάξτε πορεία ή θα στοχοποιηθείτε»: Προειδοποίηση ιρανικού σκάφους σε αμερικανικό αντιτορπιλικό

Νέο περιστατικό έντασης σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Στενά του Ορμούζ, με την εμπλοκή ιρανικών δυνάμεων και αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν, σκάφος του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης πλησίασε το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Frank E. Petersen Jr. και απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση για αλλαγή πορείας.

Ο Ιρανός αξιωματικός φέρεται να ζήτησε από το πλοίο να απομακρυνθεί άμεσα προς τον Ινδικό Ωκεανό, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αποτελούσε στόχο.

🇮🇷🇺🇸 Iran has released a video of the IRGC Navy warning Arleigh Burke-class destroyers, USS Michael Murphy (DDG 112) and USS Frank E. Petersen (DDG 121), which were in the Strait of Hormuz yesterday.



IRGC Navy warned that "You must alter course and go back to the Indian Ocean…

Από την πλευρά του, μέλος του πληρώματος του αμερικανικού πολεμικού πλοίου απάντησε ότι η διέλευση πραγματοποιείται «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κινείται σε νόμιμα πλαίσια.

Ο Ιρανός στρατιωτικός επανήλθε, κάνοντας λόγο για «τελευταία προειδοποίηση» και καλώντας και τα κοντινά πλοία να διατηρήσουν απόσταση από πολεμικά σκάφη στην περιοχή.

Μάλιστα, σύμφωνα με το περιεχόμενο του διαλόγου, υπήρξε προειδοποίηση ότι μπορεί να ακολουθήσει άνοιγμα πυρός «χωρίς καμία προειδοποίηση», γεγονός που ανέβασε κατακόρυφα το επίπεδο της έντασης.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, που αποτελεί κομβικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.