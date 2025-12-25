Αλλάζει ο καιρός: Από ήπιες θερμοκρασίες σε ψυχρό σκηνικό ενόψει Πρωτοχρονιάς

Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, περνώντας από τις ήπιες, «φθινοπωρινές» συνθήκες των Χριστουγέννων σε πιο χειμωνιάτικο σκηνικό ενόψει Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ο καιρός αύριο Παρασκευή αναμένεται βελτιωμένος, καθώς τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων σταδιακά υποχωρούν. Ωστόσο, στις 28 και 29 Δεκεμβρίου προβλέπεται νέα αλλαγή, με πιθανή διέλευση ψυχρού μετώπου από τη χώρα, το οποίο ενδέχεται να φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν «ψυχρούς ανέμους» από τα βόρεια την Πρωτοχρονιά, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο για πιο ψυχρές συνθήκες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Παρασκευή βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και τοπικά στη δυτική ηπειρωτική χώρα, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 7, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια, με παγετό τις πρωινές ώρες σε ηπειρωτικές περιοχές.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα, ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, ιδιαίτερα στα βόρεια και ανατολικά.