Αλλάζει ο καιρός τη Δευτέρα: Πού αναμένονται έντονες βροχές - Τι ισχύει για Αττική

Με νέα ανάρτησή στα social media για τον καιρό, ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, εξηγεί πως παρότι οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν χωρίς βροχές, τη Δευτέρα θα υπάρξει μία «εξαίρεση».

Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει στη δημοσίευση στην οποία φαίνονται και χάρτες για την πορεία των φαινομένων, «μόνο τη Δευτέρα η χώρα μας βρίσκεται στο "όριο" ενός ευρύτερου συστήματος που επηρεάζει κυρίως τα βόρεια Βαλκάνια και τη Δυτική Τουρκία».

Στη συνέχεια, ξεκαθαρίζει πως «οι πιο έντονες βροχές εστιάζονται στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» ενώ συμπληρώνει πως η Νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, είναι περιοχές που θα μείνουν ανεπηρέαστες από τυχόν φαινόμενα.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανάρτηση του μετεωρολόγου:

«Χωρίς βροχές και μόνο τη Δευτέρα η χώρα μας βρίσκεται στο «όριο» ενός ευρύτερου συστήματος που επηρεάζει κυρίως τα βόρεια Βαλκάνια και τη Δυτική Τουρκία. Οι πιο έντονες βροχές εστιάζονται στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη. Αντίθετα, η Νότια Ελλάδα και το Αιγαίο παραμένουν ανεπηρέαστες. Ίσως δούμε κάποια παροδικά φαινόμενα στα βόρεια της Αττικής».