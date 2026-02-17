Breaking news icon BREAKING
Συναγερμός στην Αιτωλοακαρνανία - Στάλθηκε 112 για τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου

Αλλαγή στον οδικό χάρτη του Πειραιά - Λειτουργεί από αύριο η στάση τραμ «Ακτή Ποσειδώνος»

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη συγκοινωνιακή σύνδεση διευκολύνει χιλιάδες επιβάτες που κινούνται καθημερινά από και προς τον Πειραιά.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου η στάση τραμ «Ακτή Ποσειδώνος» στον Πειραιά, ως νέος τερματικός σταθμός για τη Γραμμή 7.

Με την προσθήκη της νέας στάσης στο δίκτυο του τραμ, τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα καλύπτουν πλέον τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Ποσειδώνος – Ασκληπιείο Βούλας.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη συγκοινωνιακή σύνδεση της παραλιακής ζώνης και διευκολύνει χιλιάδες επιβάτες που κινούνται καθημερινά προς και από τον Πειραιά.

Πώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια στη Γραμμή 7

Με την προσθήκη της νέας στάσης στο δίκτυο Τραμ, τα δρομολόγια της Γραμμής 7 διαμορφώνονται ως εξής:

- Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος

- Ακτή Ποσειδώνος – Ασκληπιείο Βούλας

Έτσι, η γραμμή επεκτείνει το τέρμα της στον Πειραιά, ενισχύοντας τη διασύνδεση του παραλιακού μετώπου με τα νότια προάστια.

Τι σημαίνει η νέα στάση για τους επιβάτες

Η λειτουργία της στάσης «Ακτή Ποσειδώνος» δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη προσθήκη, αλλά δημιουργεί έναν τερματικό σταθμό σε «κομβικό» σημείο όπου παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία και εμπορική δραστηριότητα.

Παράλληλα, διευκολύνεται η μετακίνηση εργαζομένων και κατοίκων, ενώ επίσης βελτιώνεται η πρόσβαση στο λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, οι πολίτες αποκτούν μια περισσότερο «πράσινη» προσέγγιση για τις μετακινήσεις τους.

