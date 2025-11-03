«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Ενίσχυση-μαμούθ 424 εκατ. ευρώ – Παράταση έως το 2026

Νέα «ανάσα» για χιλιάδες νοικοκυριά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», καθώς υπεγράφη σήμερα η 2η τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση του Οδηγού Εφαρμογής.



Η απόφαση αυξάνει θεαματικά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος κατά 423,9 εκατ. ευρώ, ενώ επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και παρατείνει την εξαργύρωση των επιταγών έως τις 30 Απριλίου 2026.

Ήδη έχουν κατατεθεί περίπου 192.000 αιτήσεις, ενώ με την πρώτη φάση υπαγωγής προβλέπεται να ενταχθούν πάνω από 100.000 ωφελούμενοι.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ανταποκρινόμενο στη μεγάλη ζήτηση —ιδίως για αντλίες θερμότητας, που έχουν υψηλότερο μέσο κόστος—, ενισχύει τον συνολικό προϋπολογισμό από 223,2 εκατ. ευρώ σε 647,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.



Το πρόγραμμα αποτελεί κομβικό πυλώνα της πράσινης πολιτικής της χώρας, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών και συμβάλλοντας στους εθνικούς στόχους για ενεργειακή εξοικονόμηση και κλιματική ουδετερότητα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις, ανάλογα με τα κριτήρια και την κατηγορία στην οποία βρίσκονται, έως 1040 ευρώ για ηλιακό θερμοσίφωνα και έως 7.440 ευρώ για αντλίες θερμότητας.

Τι επιδοτείται

Ειδικότερα, προβλέπεται η επιδότηση αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας σε ποσοστό επιδότησης 50% ενώ για τα νοικοκυριά, με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ (ή ατομικό 5.000 ευρώ ) η επιδότηση θα φτάσει στο 60%. Αναλυτικά επιδοτείται:

Η αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας με την επιδότηση να κυμαίνεται από 50%-60% ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία

Η αγορά νέου συστήματος αντλίας θερμότητας (συμπεριλαμβανομένου π.χ. εξωτερική μονάδα, fan coil, σωληνώσεις) με την επιδότηση στο 50%.

Χρήσιμες πληροφορίες