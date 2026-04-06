Αλλάζουν οι αιτήσεις στο Fuel Pass μετά το blackout - Πώς και πότε μπορείτε να πάρετε το voucher

Αλλαγή στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων για το Fuel Pass μέσω του vouchers.gov.gr ανακοινώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου μετά τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, τα αρμόδια υπουργεία αποφάσισαν ότι οι δικαιούχοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα κλιμακωτά με βάση τον λήγοντα Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Να σημειωθεί ότι τις πρώτες ώρες περισσότεροι από 160.000 πολίτες υπέβαλαν αίτηση, ενώ τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 ανά δευτερόλεπτο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεων και προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της πλατφόρμας.

Πώς και πότε μπορούν να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι

Τρίτη 7/4/2026: Δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Τετάρτη 8/4/2026: Δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Πέμπτη 9/4/2026: Δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

«Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της πλατφόρμας.



Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους, είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Ωστόσο, τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα.