Αλλάζουν όλα για τα ηλεκτρικά πατίνια από σήμερα: Οι 4+1 παρεμβάσεις - «Μπλόκο» στους ανήλικους

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια αναμένεται να εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, με τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις να περιλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Η πιο σημαντική εξ αυτών είναι η καθολική απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, μία ρύθμιση που έρχεται στον απόηχο τραγικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων με ανήλικους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

«Βάσει στατιστικών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων -και πιο σοβαρών ατυχημάτων- στους συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας χθες το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Φωτό: ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/INTIME

Οι 4+1 παρεμβάσεις

Σύμφωνα με όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, οι 4 παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια που θα ψηφιστούν από τη Βουλή, είναι οι εξής:

Απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες.

Πιο αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα (ήδη απαγορεύεται σήμερα).

Απαγόρευση στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν, να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Όπως ανέφερε επίσης ο Γιώργος Κώτσηρας, στο Υπουργείο Μεταφορών θα δημιουργηθεί ένα μητρώο για τα ηλεκτρικά πατίνια «προκειμένου να γίνεται καλύτερα η ταύτιση κατόχου, είδους πατινιού και χρήστη».

Σημειώνεται επίσης ότι είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους από κάθε οδηγό ηλεκτρικού πατινιού, ενώ απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου. Εάν κάποιος πέσει σε έλεγχο, θα πρέπει -μεταξύ άλλων- να έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο και θα ελέγχεται η τήρηση του ηλικιακού ορίου, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

«Ο συνδυασμός αυστηρότερου πλαισίου μαζί με τους εντατικούς ελέγχους που κάνει η Ελληνική Αστυνομία έχει αποδώσει καρπούς», πρόσθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.