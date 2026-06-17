Αλλάζουν όλα στα υβριδικά αυτοκίνητα: Τα υπέρ και τα κατά του νέου νομοσχεδίου

Η απόκτηση και η συντήρηση ενός αυτοκινήτου στην Ελλάδα ήταν πάντα μια εξίσωση για δυνατούς λύτες. Ανάμεσα σε φόρους, τέλη και πράσινες μεταβάσεις, οι υποψήφιοι αγοραστές και οι ιδιοκτήτες καλούνται συνεχώς να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα. Η κατάθεση του νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή έρχεται να ανακατέψει ξανά την τράπουλα, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στο Τέλος Ταξινόμησης, με επίκεντρο τα Υβριδικά Οχήματα.

Πώς μεταφράζονται όμως αυτές οι ρυθμίσεις στην τσέπη μας; Ας δούμε με καθαρή, κριτική ματιά τι πραγματικά αλλάζει, ποιοι ευνοούνται και ποιοι κινδυνεύουν να βγουν χαμένοι από το νέο καθεστώς.

Η μεγάλη ανατροπή στα υβριδικά αυτοκίνητα

Μέχρι σήμερα, η έκπτωση στο Τέλος Ταξινόμησης για τα υβριδικά μοντέλα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εκπομπές ρύπων (CO₂). Όσο πιο «καθαρό» ήταν ένα αυτοκίνητο, τόσο μεγαλύτερη ελάφρυνση είχε. Αυτό το σύστημα καταργείται οριστικά.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει μια οριζόντια, ενιαία μείωση 50% στα τέλη ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το πόσα γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα εκπέμπουν. Η ρύθμιση αυτή παίρνει παράταση για ένα εξάμηνο, με ορίζοντα εφαρμογής έως την 1η Ιανουαρίου 2027.

Παράλληλα, εισάγεται μια ειδική μεταβατική διάταξη: Υβριδικά οχήματα με χαμηλούς ρύπους (έως 75 γρ./χλμ.) που εισήχθησαν στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως τις 31 Μαΐου 2026 και παραμένουν απούλητα (δεν έχουν ταξινομηθεί), θα τύχουν μιας γενναίας απαλλαγής της τάξης του 75% στα τέλη ταξινόμησης.

Τα Υπέρ: Ποιοι τρίβουν τα χέρια τους;

Απλοποίηση και ξεκάθαροι κανόνες: Το προηγούμενο κλιμακωτό σύστημα μπέρδευε συχνά την αγορά. Τώρα, η έκπτωση του 50% ισχύει οριζόντια, προσφέροντας μια προβλέψιμη βάση υπολογισμού για εμπόρους και καταναλωτές.

Ευκαιρίες για τα «μεγάλα» υβριδικά: Μοντέλα με μεγαλύτερο κυβισμό ή SUV που χρησιμοποιούν υβριδική τεχνολογία αλλά είχαν υψηλότερες εκπομπές ρύπων, πλέον αποκτούν την ίδια έκπτωση (50%) με τα μικρότερα πόλης. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά ενός μεγαλύτερου οικογενειακού υβριδικού γίνεται πιο προσιτή.

«Σωσίβιο» για το στοκ των εμπόρων: Η απαλλαγή του 75% για τα οχήματα που εισήχθησαν το προηγούμενο διάστημα και έμειναν στα αζήτητα δίνει βαθιά ανάσα στις αντιπροσωπείες. Αυτό το όφελος ενδέχεται να μετακυλιστεί και στον τελικό καταναλωτή μέσω ελκυστικών προσφορών για το υπάρχον στοκ.

Τα Κατά: Πού κρύβονται οι παγίδες;

Αδικία για τα πολύ «πράσινα» αυτοκίνητα: Η κατάργηση των κριτηρίων με βάση τους ρύπους σημαίνει ότι ένα μικρό, άκρως οικολογικό υβριδικό αυτοκίνητο χάνει το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Αντί να επιβραβεύεται περισσότερο ο αγοραστής που επιλέγει τον ελάχιστο δυνατό ρύπο, εξισώνεται με κάποιον που αγοράζει ένα πολύ πιο ενεργοβόρο όχημα.

Πισωγύρισμα στην περιβαλλοντική πολιτική: Σε μια εποχή που η Ευρώπη πιέζει για αυστηρά όρια εκπομπών, η αποσύνδεση της φορολογικής ελάφρυνσης από τα γραμμάρια CO₂ μοιάζει με στρατηγική αντίφαση. Δεν δίνεται κίνητρο στον καταναλωτή να επιλέξει το πιο καθαρό μοντέλο της αγοράς.

Ημερομηνία λήξης και αβεβαιότητα: Η παράταση ισχύει μέχρι την 1/1/2027. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι σχεδιάζουν να αγοράσουν αυτοκίνητο μέσα στο επόμενο εξάμηνο πρέπει να βιαστούν, καθώς το τι θα ξημερώσει από το 2027 και μετά παραμένει άγνωστο, δημιουργώντας μια τεχνητή πίεση στην αγορά.

Συμπέρασμα: Μας αφορά τελικά;

Αν βρίσκεστε σε φάση αναζήτησης καινούργιου ή ελαφρώς μεταχειρισμένου υβριδικού αυτοκινήτου, το νομοσχέδιο αυτό σας επηρεάζει άμεσα. Η αγορά «παγώνει» το υπάρχον καθεστώς των εκπτώσεων, δίνοντάς σας ένα καθαρό παράθυρο ευκαιρίας λίγων μηνών.

Η πολιτεία επιλέγει την οριζόντια φορολογική απλούστευση αντί για τη στοχευμένη οικολογική επιβράβευση. Το αν αυτή η κίνηση θα τονώσει πραγματικά την αγορά αυτοκινήτου ή αν απλώς θα ευνοήσει τις μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων εις βάρος των πιο οικονομικών και «πράσινων» επιλογών, θα το δείξει η πορεία των πωλήσεων στους επόμενους μήνες.