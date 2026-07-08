Αλλάζουν τα αεροπορικά ταξίδια στην ΕΕ - Τι ισχύει για χειραποσκευές και ταχύτερες αποζημιώσεις

Σημαντικές αλλαγές στα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα νέο, πιο φιλικό πλαίσιο στις αερομεταφορές. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ταχύτερη και απλούστερη διαδικασία αποζημίωσης για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, δωρεάν μεταφορά προσωπικού αντικειμένου και χειραποσκευής, καθώς και υποχρεωτική δωρεάν γειτονική θέση για παιδιά έως 14 ετών που ταξιδεύουν με συνοδό.

Η συμφωνία, η οποία είχε επιτευχθεί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 646 ψήφους υπέρ, 12 κατά και τρεις αποχές. Οι αλλαγές επικαιροποιούν το ισχύον καθεστώς του 2004, ενισχύοντας την προστασία των επιβατών απέναντι σε ακυρώσεις, πολύωρες καθυστερήσεις και άρνηση επιβίβασης.

Διατηρούνται οι αποζημιώσεις για καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Οι ευρωβουλευτές διατήρησαν το βασικό δικαίωμα των επιβατών να επιλέγουν είτε επιστροφή χρημάτων είτε μεταφορά στον τελικό προορισμό τους σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης.

Παράλληλα, εξακολουθεί να προβλέπεται αποζημίωση όταν η πτήση καθυστερεί περισσότερο από τρεις ώρες, όταν ακυρώνεται λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση ή όταν ο επιβάτης δεν μπορεί να επιβιβαστεί χωρίς δική του υπαιτιότητα.

Τα ποσά των αποζημιώσεων παραμένουν αμετάβλητα:

250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα.

400 ευρώ για ενδοενωσιακές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και για άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων.

600 ευρώ για μεγαλύτερες διεθνείς πτήσεις.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να μειώνουν την αποζημίωση κατά 50% στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, εφόσον προσφέρουν εναλλακτική μεταφορά και η καθυστέρηση στον τελικό προορισμό δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες.

Πότε δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι οι αεροπορικές εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποζημίωσης όταν η διαταραχή οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό τους.

Σε αυτές περιλαμβάνονται φυσικές καταστροφές, πολεμικές συγκρούσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα, επεισόδια με απείθαρχους επιβάτες, αλλά και απεργίες που αφορούν αεροδρόμια, υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας ή επίγειας εξυπηρέτησης.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρείες εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση φροντίδας προς τους επιβάτες, παρέχοντας αναψυκτικά, γεύματα και, όπου απαιτείται, διαμονή έως τρεις διανυκτερεύσεις.

Πιο γρήγορες επιστροφές χρημάτων

Η νέα νομοθεσία απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία αποζημίωσης. Οι επιβάτες που επιλέγουν επιστροφή χρημάτων αντί για εναλλακτική πτήση θα λαμβάνουν την αποζημίωσή τους αυτόματα, ενώ όσοι επηρεάζονται από προβλήματα στις πτήσεις θα ενημερώνονται μέσα σε τέσσερις ημέρες για τη διαδικασία υποβολής αιτήματος.

Η αίτηση αποζημίωσης θα μπορεί να κατατεθεί μέσα σε εννέα μήνες από την ολοκλήρωση του ταξιδιού, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να απαντούν και να καταβάλλουν την αποζημίωση εντός 30 ημερών ή να αιτιολογούν τεκμηριωμένα την άρνησή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ψηφιακή εξυπηρέτηση, καθώς οι επιβάτες δεν θα υποχρεώνονται να δημιουργούν λογαριασμό ή να εγκαθιστούν εφαρμογή για να ενημερώνονται ή να λαμβάνουν τις κάρτες επιβίβασής τους.

Δωρεάν χειραποσκευή και περισσότερη διαφάνεια στις τιμές

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις χρεώσεις αποσκευών. Οι νέοι κανόνες κατοχυρώνουν το δικαίωμα κάθε επιβάτη να μεταφέρει χωρίς επιπλέον κόστος ένα προσωπικό αντικείμενο, όπως τσάντα ή σακίδιο, καθώς και μία χειραποσκευή.

Παράλληλα, αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης θα υποχρεώνονται να εμφανίζουν εξαρχής την τελική τιμή του εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής, ενισχύοντας τη διαφάνεια και διευκολύνοντας τη σύγκριση τιμών.

Τέλος στις χρεώσεις για μικρά λάθη και εκτύπωση boarding pass

Το νέο πλαίσιο απαγορεύει επίσης την επιβολή επιπλέον χρεώσεων για τη διόρθωση μικρών ορθογραφικών λαθών στο όνομα του επιβάτη.

Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να χρεώνουν όσους ζητούν έντυπη κάρτα επιβίβασης, εφόσον έχουν ήδη πραγματοποιήσει ηλεκτρονικό check-in.

Προστασία για οικογένειες, εγκύους και άτομα με αναπηρία

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις ευάλωτες ομάδες επιβατών. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεώνονται να τοποθετούν δωρεάν σε διπλανές θέσεις κάθε παιδί έως 14 ετών και τον συνοδό του, χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Το ίδιο δικαίωμα επεκτείνεται και σε άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και στις εγκύους. Επιπλέον, οι επιβάτες με αναπηρία θα δικαιούνται αποζημίωση, βοήθεια και εναλλακτική μεταφορά εάν χάσουν την πτήση τους λόγω αδυναμίας του αεροδρομίου να τους μεταφέρει εγκαίρως στην πύλη επιβίβασης.

Πότε τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές

Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις αρχές Αυγούστου 2026.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα κράτη-μέλη και οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν προθεσμία ενός έτους για να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις.