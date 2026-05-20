Αλλεργίες και οδήγηση: Τα αντιισταμινικά που φέρνουν πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος

Η άνοιξη στην Ελλάδα είναι υπέροχη, αλλά για εκατομμύρια οδηγούς συνοδεύεται από ένα γνώριμο μαρτύριο: Φτερνίσματα, δακρυσμένα μάτια, φαγούρα και μπουκωμένη μύτη. Η εποχική αλλεργία (ή αλλιώς αλλεργική ρινίτιδα) είναι εδώ και, φυσικά, η πρώτη μας αντίδραση είναι να ανοίξουμε το φαρμακείο για ένα αντιισταμινικό χάπι. Υπάρχει όμως μια κρυφή παγίδα που οι περισσότεροι αγνοούμε. Ήξερες ότι αυτή η απλή κίνηση για να ανακουφιστείς μπορεί να σε οδηγήσει στο αυτόφωρο, να σου κοστίσει ένα τσουχτερό πρόστιμο ή ακόμα και να χάσεις το δίπλωμά σου;

Όταν η αλλεργία πιάνει το τιμόνι

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η ίδια η αλλεργία είναι κακός συνοδηγός. Ένα έντονο, διαδοχικό φτέρνισμα την ώρα που τρέχεις στην Εθνική Οδό σημαίνει ότι για 2-3 δευτερόλεπτα έχεις τα μάτια σου ερμητικά κλειστά. Αν τρέχεις με 100 χλμ/ώρα, αυτό μεταφράζεται σε δεκάδες μέτρα που οδηγείς στα τυφλά. Πρόσθεσε σε αυτό τη δακρύρροια, τη θολή όραση και την εξάντληση από την αϋπνία που προκαλεί το μπούκωμα, και έχεις το τέλειο σκηνικό για ένα τροχαίο ατύχημα.

Το πραγματικό πρόβλημα όμως ξεκινά όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα χωρίς να προσέξουμε τι παίρνουμε.

Αντιισταμινικά χάπια και υπνηλία: Ο κίνδυνος είναι πραγματικός

Τα αντιισταμινικά φάρμακα χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες:

Πρώτης γενιάς: Είναι τα παλαιότερα φάρμακα, τα οποία είναι πασίγνωστα για την έντονη υπνηλία και τη χαλάρωση που προκαλούν. Μπαίνουν στον εγκέφαλο και επηρεάζουν τα αντανακλαστικά μας, κάνοντάς μας να νιώθουμε «θολωμένοι».

Νεότερης γενιάς: Αν και διαφημίζονται ως «μη κατασταλτικά» (που δεν προκαλούν υπνηλία), η αλήθεια είναι ότι σε υψηλές δόσεις ή ανάλογα με τον οργανισμό, μπορούν ακόμα και αυτά να μειώσουν την εγρήγορσή μας.

Όταν οδηγείς υπό την επήρεια ενός φαρμάκου που σου προκαλεί υπνηλία, ο χρόνος αντίδρασής σου μειώνεται δραματικά. Είναι σαν να οδηγείς έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Τι λέει ο ΚΟΚ στην Ελλάδα; Οι ποινές και τα πρόστιμα

Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι ο νόμος τιμωρεί μόνο το αλκοόλ και τις παράνομες ουσίες. Αυτό είναι ένας επικίνδυνος μύθος. Σύμφωνα με το Άρθρο 42 του Ελληνικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), απαγορεύεται ρητά η οδήγηση υπό την επήρεια φαρμάκων που ενδέχεται να μειώσουν την ικανότητα οδήγησης.

Αν εμπλακείς σε τροχαίο ατύχημα και διαπιστωθεί (μέσω αιματολογικών εξετάσεων) ότι είχες καταναλώσει φάρμακα που προκαλούν υπνηλία, οι συνέπειες είναι βαριές:

Αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για αρκετούς μήνες.

Χρηματικά πρόστιμα που μπορούν να αγγίξουν εκατοντάδες ευρώ.

Ποινικές ευθύνες (μέχρι και φυλάκιση σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού), καθώς θεωρείται οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Ακύρωση ασφαλιστικής κάλυψης: Οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να καλύψουν τις ζημιές αν αποδειχθεί ότι ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια φαρμάκων που επηρεάζουν την οδήγηση.

Πώς να προστατευτείς: Οδηγός επιβίωσης για την άνοιξη

Δεν χρειάζεται ούτε να υποφέρεις από τις αλλεργίες, ούτε να κλειστείς στο σπίτι. Με μερικές απλές κινήσεις, μπορείς να είσαι ασφαλής και νόμιμος:

Μίλα με τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό σου: Πριν πάρεις οποιοδήποτε σκεύασμα (ακόμα και χωρίς ιατρική συνταγή), ρώτησε ξεκάθαρα: «Μπορώ να οδηγήσω με αυτό;».

Διάβασε το φύλλο οδηγιών: Ψάξε για το χαρακτηριστικό προειδοποιητικό τρίγωνο στη συσκευασία ή τη φράση «μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων».

Κάνε δοκιμή στο σπίτι: Αν παίρνεις ένα χάπι για πρώτη φορά, προτίμησε να το πάρεις ένα απόγευμα ή Σαββατοκύριακο που δεν σκοπεύεις να οδηγήσεις, για να δεις πώς αντιδρά ο οργανισμός σου.

Προσοχή στο «κοκτέιλ» με αλκοόλ: Ακόμα και μια ελάχιστη ποσότητα αλκοόλ (π.χ. μια μπίρα) μαζί με αντιισταμινικό, πολλαπλασιάζει την υπνηλία και σε καθιστά επικίνδυνο στο τιμόνι.

Κλείσε τα παράθυρα του αυτοκινήτου: Χρησιμοποίησε τον κλιματισμό στη ρύθμιση της ανακύκλωσης αέρα και βεβαιώσου ότι έχεις αλλάξει το φίλτρο γύρης (καμπίνας) του αυτοκινήτου σου.

Η υγεία μας και η ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους είναι πάνω από όλα. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις τα μάτια σου να βουρκώνουν, σκέψου διπλά τι χάπι θα πάρεις πριν πιάσεις το τιμόνι!