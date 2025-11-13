Άλλη μία συντριβή τουρκικού αεροσκάφους: Πυροσβεστικό ΑΤ802 έπεσε στην Κροατία

Ένα τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος ΑΤ802 συνετρίβη στην Κροατία. Το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε την ίδια ημέρα που επαναπατρίστηκαν οι 20 σοροί των στελεχών της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία σκοτώθηκαν στην συντριβή του C-130 στη Γεωργία.

Όπως σημειώνει ο υπουργός Γεωργίας και Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλί, συντρίμμια του πυροσβεστικού αεροσκάφους βρέθηκαν κοντά στην πόλη Σεν της Κροατίας. Χαρακτηριστικά δήλωσε, σύμφωνα με την Hurriyet: «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και τις προσευχές μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του πιλότου μας που έχασε τη ζωή του σε αυτό το τραγικό δυστύχημα και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του. Τα συλλυπητήριά μου στην δασική μας οργάνωση και στον αγαπημένο μας λαό».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε αναφορά για «φλεγόμενο αεροσκάφος» στην περιοχή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οδήγησε στην απομόνωση της ζώνης γύρω από το συμβάν.

Τι ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Γεωργίας είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη αναχώρησαν από το Τσανάκαλε την Τετάρτη (12/11) για προγραμματισμένη συντήρηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε διανυκτέρευση στο αεροδρόμιο της Ριέκα στην Κροατία.

Αφού απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ, το ένα επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Ριέκα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με την επικοινωνία να χάνεται με το έτερο αεροσκάφος γύρως τις 6:25 μ.μ. (ώρα Τουρκίας).