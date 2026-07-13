Allwyn: Το Μουντιάλ 2026 οδηγεί σε νέο ιστορικό υψηλό εσόδων στο γ' τρίμηνο

“Χρυσοφόρο” αποδεικνύεται το Μουντιάλ 2026 για την Allwyn καθώς σύμφωνα με χρηματιστηριακές εκτιμήσεις ο οργανισμός θα καταγράψει ρεκόρ εσόδων στο γ' τρίμηνο που μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 800 εκατoμμύρια ευρώ.

Στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς , θεωρούν ότι το διαδικτυακό στοίχημα της Allwyn θα κινηθεί σε ιστορικά υψηλά ενώ ταυτόχρονα περιμένουν και αύξηση εσόδων από τις υπόλοιπες κατηγορίες παιγνίων. Από τον όμιλο της Allwyn δεν υπάρχουν σχόλια αλλά θεωρείται εύλογη μία αύξηση στα έσoδα του γ' τριμηνου λόγω του μουντιάλ που με συντηρητική εκτίμηση μπορεί να διαμορφώσει έσοδα τριμήνου αυξημένα κατά 20% τουλάχιστον.

Με δεδομένο ότι το γ' τρίμηνο λόγω μουντιάλ θα αποτελέσει το ισχυρό τρίμηνο για ολόκληρη τη χρονιά, εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση και στα υπόλοιπα 3 τρίμηνα του έτους. Ο βασικός στόχος της διοίκησης είναι να φτάσουν τα συνολικά έσοδα 2026, τα επίπεδα των 3 δισ. ευρώ και τα συνολικά καθαρά κέρδη πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ.

H πορεία της Allwyn το 2025

H εταιρεία κατέγραψε το 2025 νέο ρεκόρ εσόδων σε επίπεδο GGR δηλαδή στα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) φτάνοντας στα 2,407 δις. Ευρώ το 2025 αυξημένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης τόσο στο online όσο και την επίγεια δραστηριότητα (retail).

Κατηγορίες παιχνιδιών

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από αριθμολαχεία διαμορφώθηκαν σε 803,7 εκατ. ευρώ το 2025 αυξημένα κατά 3,7% σε ετήσια βάση, χάρη στη δυναμική ανάπτυξη του ΚΙΝΟ και την εξαιρετική επίδοση του Τζόκερ. Επίσης αύξηση 1,4% σε ετήσια βάση κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού που ανήλθαν σε 782,2 εκατ.ευρώ.