Άλμα από ελικόπτερο Chinook για τον Δημήτρη Χούπη - Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στη στρατιωτική άσκηση Orion-25

Θαλάσσιο άλμα στατικού ιμάντα, από ελικόπτερο CH-47D Chinook, πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης καθώς και μόνιμοι - έφεδροι από Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της απαιτητικής στρατιωτικής άσκησης «Orion-25».

Στην «Orion-25» συμμετέχουν μονάδες της ΔΕΠ, η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού και η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην άσκηση λαμβάνουν μέρος αποστολές από Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο, Ρουμανία και ΗΠΑ.

Οι ξένοι εταίροι εισφέρουν δικά τους μέσα, κυρίως drones και οχήματα ειδικού ρόλου, ενισχύοντας την ποικιλομορφία αισθητήρων και την ευελιξία κίνησης στο πεδίο.

Ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης ανέλαβε τα καθήκοντα του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στις 12 Ιανουαρίου 2024 κατόπιν αποφάσεως του ΚΥΣΕΑ. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του μέχρι και της επιλογής του ως Α/ΓΕΕΘΑ διήλθε όλα τα κλιμάκια διοίκησης, έχοντας συνολικά 22 έτη διοίκησης. Τιμήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις, καθώς και με τις πτέρυγες αλεξιπτωτιστών πέντε χωρών του ΝΑΤΟ.



Φωτογραφίες: ΓΕΕΘΑ