Άλμα στα χρηματιστήρια μετά τα μηνύματα Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Υποχωρεί το πετρέλαιο

Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι αγορές υποδέχθηκαν θετικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν και ότι αναστέλλονται, προς το παρόν, νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Οι επενδυτές είδαν στις δηλώσεις αυτές πιθανότητα αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, στο Τόκιο, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε περίπου κατά 3,8%-4%, ενώ στη Σεούλ ο Kospi εκτινάχθηκε κατά περίπου 7,8%, σε μία από τις ισχυρότερες συνεδριάσεις των τελευταίων μηνών. Η άνοδος συνδέθηκε τόσο με τις προσδοκίες για μείωση της γεωπολιτικής πίεσης όσο και με τη γενικότερη ενίσχυση των τεχνολογικών μετοχών στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κινήθηκε πτωτικά. Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές του αργού και του Brent υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επικείμενης συμφωνίας, καθώς οι αγορές αποτίμησαν μικρότερο κίνδυνο για τις ροές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή. Σε προηγούμενη αντίστοιχη αντίδραση της αγοράς, το Brent είχε βρεθεί σε χαμηλό εβδομάδων, καθώς η πιθανότητα προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν περιόρισε το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου.

«Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο οι υπογραφές στη συμφωνία»

Ο Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι έχει διαμορφωθεί μια «μεγάλη» ή «πολύ καλή» συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Παράλληλα, ανέφερε ότι η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και υποστήριξε ότι έχουν εγκριθεί τα τελικά σημεία του πλαισίου. Το Reuters μετέδωσε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ως άμεσο επόμενο βήμα, εφόσον οριστικοποιηθεί ο συμβιβασμός.

Trump on Iran:



We have a signing soon, and the documents are in pretty final shape.



Should be done pretty quickly. pic.twitter.com/H4tNDUrTOs — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης το μήνυμα παραμένει πιο επιφυλακτικό. Σύμφωνα με το Reuters, το ιρανικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για ενδεχόμενη συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι κανένα κείμενο δεν έχει εγκριθεί ακόμη και πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Με άλλα λόγια, η Ουάσιγκτον παρουσιάζει τη διαδικασία ως σχεδόν τελειωμένη, αλλά η ιρανική πλευρά αποφεύγει να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ήδη κλειδωμένη συμφωνία.

Το Reuters ανέφερε επίσης ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν την ανταλλαγή μηνυμάτων για τις τελικές λεπτομέρειες ενός μνημονίου κατανόησης, ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, όπως η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και οι όροι της προσωρινής αποκλιμάκωσης. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι το κλίμα στις αγορές έχει βελτιωθεί αισθητά, δεν υπάρχει ακόμη οριστική επικύρωση από την Τεχεράνη.