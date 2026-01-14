Αλμέιδα: Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί να τον απολύσει η Σεβίλλη

Παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Σεβίλλη, η διοίκηση του συλλόγου συνεχίζει να δείχνει πλήρη εμπιστοσύνη στον Mατίας Αλμέιδα. Μετά την ήττα της από τη Θέλτα με 1-0, βρίσκεται πλέον μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας ότι η ομάδα του αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα παρόμοιο με αυτό που οδήγησε στον υποβιβασμό της Ρίβερ Πλέιτ το 2011.

«Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω; Αυτό απαιτεί δουλειά, επιμονή και να δώσουμε αυτοπεποίθηση στους ανθρώπους που έχουμε, που θα είναι αυτοί που θα τα καταφέρουν. Είπα ότι δεν θα παραπονεθώ από την πρώτη μέρα, οπότε η χρονική στιγμή δεν με εκπλήσσει», τόνισε ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, αναφερόμενος στους περιορισμένους πόρους που έχει για αυτήν την σεζόν.

Ωστόσο, παρά την ανησυχητική κατάσταση, δεν θα υπάρξουν άμεσα αλλαγές στον πάγκο. Σύμφωνα με το «Cadena SER», το διοικητικό συμβούλιο δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής βραχυπρόθεσμα για λόγους που δεν σχετίζονται με αθλητικά ζητήματα.

Η οικονομική κατάσταση του συλλόγου είναι τόσο επισφαλής που δεν υπάρχει επί του παρόντος ρευστότητα για να καλύψει την αποζημίωση απόλυσης του πρώην τεχνικού της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα ή για να αναλάβει την πρόσληψη αντικαταστάτη. Επιπλέον, στα υψηλά κλιμάκια του συλλόγου υπάρχει έντονος φόβος για το ζήτημα της φήμης. Η διοίκηση γνωρίζει ότι προς τα έξω η εικόνα της Σεβίλλης είναι αυτή μιας πραγματικής «μηχανής φθοράς προπονητών», γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να πειστούν τεχνικοί κορυφαίου επιπέδου να αναλάβουν την ηγεσία του πρότζεκτ υπό τις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας.

Ο σύλλογος επέλεξε τη λύση μιας αναγκαστικής... υπομονής με τον Αλμέιδα. Χωρίς κανένα οικονομικό περιθώριο ελιγμών και με την αγορά μεταγραφών ουσιαστικά μπλοκαρισμένη, ο Αργεντινός τεχνικός θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, εν αναμονή μιας δραστικής αλλαγής που θα επαναφέρει την ηρεμία στις τάξεις της Σεβίλλης.