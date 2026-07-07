Αλμπανέζι: Τα «πεπόνια» και ο πόθος για την Κάιλι Μινόγκ που έφεραν πολιτική θύελλα στην Αυστραλία

Ένα σχόλιο για δύο πεπόνια που του χάρισε η Γιαπωνέζα ομόλογός του, Σανάε Τακαΐτσι, σε συνδυασμό με αναφορές σε διάσημες γυναίκες της showbiz, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανάγκασε τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Το περιστατικό έφερε ξανά στο επίκεντρο τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ, τη δημόσια εικόνα ενός πολιτικού και τα όρια που θεωρούνται αποδεκτά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έναν ηγέτη χώρας.

Το αστείο με τα πεπόνια που προκάλεσε σάλο



Η αφορμή δόθηκε κατά τη συμμετοχή του Άντονι Αλμπανέζι στο podcast «Bush Deep» του ραδιοφωνικού σταθμού Nova.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, στην Αυστραλία και στο δώρο που του προσέφερε: δύο εκλεκτά πεπόνια από την περιοχή Σιζουόκα, με αφορμή την επανέναρξη των εισαγωγών ιαπωνικών πεπονιών στην αυστραλιανή αγορά.

Η παρουσιάστρια Νίκι Όσμπορν σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση το δώρο, κάνοντας μια χειρονομία που παρέπεμπε στο στήθος και αναφέροντας την ηθοποιό Πάμελα Άντερσον.

Ο Αλμπανέζι απάντησε επαναλαμβάνοντας τη χειρονομία και λέγοντας: «Μου έφερε δύο πεπόνια», ενώ πρόσθεσε: «Έφερε δύο, όπως τα δικά σου... και είναι υπέροχα».

Αυτό που για κάποιους ήταν μια άστοχη στιγμή χιούμορ, για άλλους ξεπέρασε τα όρια, καθώς αφορούσε μια ξένη ηγέτιδα και έναν πρωθυπουργό που εκπροσωπεί θεσμικά τη χώρα του.

Wonder how #Japan feel about Albanese mocking their PM and sneering at the gift she gave to Albanese? DISGUSTING from Albanese. Hope he doesn't insult any other world leaders. #AMAGENDA

Strange how @skynewsAust and @abcnews aren't even mentioning this disgusting display. pic.twitter.com/R5DIwKT4ES — JILL (@1Swinging_Voter) July 5, 2026

Από το χιούμορ στις κατηγορίες για σεξισμό



Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να ξεσπάσουν. Πολιτικοί αντίπαλοι του Αλμπανέζι αλλά και ανεξάρτητοι βουλευτές τον κατηγόρησαν για σεξιστική συμπεριφορά και για σχόλια που δεν αρμόζουν σε έναν πρωθυπουργό.

Η εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης για θέματα Επικοινωνίας, Σάρα Χέντερσον, ζήτησε από τον Αλμπανέζι να ζητήσει συγγνώμη τόσο από τη Σανάε Τακαΐτσι όσο και από τις γυναίκες της Αυστραλίας, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε σε μια «χυδαία συζήτηση αποδυτηρίων».

Η ανεξάρτητη βουλευτής Ζάλι Στέγκαλ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «εντελώς ακατάλληλη», σημειώνοντας ότι ένας πολιτικός σε τόσο υψηλή θέση οφείλει να θέτει ο ίδιος τα όρια.

Ακόμη και ο βουλευτής του One Nation, Μπάρναμπι Τζόις, άσκησε κριτική, λέγοντας ότι τα σχόλια δεν ήταν αντάξια του πρωθυπουργικού αξιώματος.

Η δεύτερη αμήχανη στιγμή με την Κάιλι Μινόγκ



Η υπόθεση όμως δεν περιορίστηκε στο σχόλιο για τα πεπόνια.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αλμπανέζι συμμετείχε σε ένα δημοφιλές παιχνίδι ερωτήσεων όπου έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις διάσημες γυναίκες —την τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ, την ηθοποιό Νικόλ Κίντμαν και την παρουσιάστρια Ρόντα Μπέρτσμορ— ποια θα «παντρευόταν, θα έβγαινε ραντεβού ή θα έκανε σεξ».

Αρχικά προσπάθησε να αποφύγει την απάντηση λέγοντας ότι είναι παντρεμένος μόλις έξι μήνες.

Όμως, μετά την επιμονή της παρουσιάστριας, δήλωσε πως η Κάιλι Μινόγκ θα ήταν η επιλογή του «για όλα τα παραπάνω», προκαλώντας νέο κύκλο αντιδράσεων.

Σε άλλη ερώτηση για την προσωπική του ζωή με τη σύζυγό του, Τζόντι Χέιντον, απάντησε επίσης με χιούμορ ότι βρίσκουν χρόνο για ερωτικές στιγμές «όταν προλαβαίνουν», ενώ πρόσθεσε πως μια νίκη της αγαπημένης τους ομάδας στο ράγκμπι λειτουργεί ως «καλό αφροδισιακό».

Η κυβέρνηση τον υπερασπίστηκε



Παρά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, στελέχη της κυβέρνησης έσπευσαν να στηρίξουν τον πρωθυπουργό.

Ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς και η υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Τάνια Πλίμπερσεκ υποστήριξαν ότι ο Αλμπανέζι έχει μακρά πορεία υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και ότι μια άτυπη συνέντευξη δεν μπορεί να ακυρώσει συνολικά τη στάση του.

Ωστόσο, η πολιτική ζημιά είχε ήδη γίνει. Η συζήτηση μεταφέρθηκε από το πλαίσιο ενός ανάλαφρου podcast στο επίπεδο της δημόσιας συμπεριφοράς ενός πρωθυπουργού.

Η δημόσια συγγνώμη και το μάθημα της «χαλαρής» συνέντευξης



Υπό την πίεση των αντιδράσεων, ο Άντονι Αλμπανέζι προχώρησε τελικά σε δημόσια συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι τα σχόλιά του προκάλεσαν αντιδράσεις και δεν ήταν κατάλληλα.

Το πρωί της Δευτέρας το γραφείο του Αλμπανέζι δημοσίευσε δήλωση του πρωθυπουργού στην οποία ανέφερε: «Ζητώ κατηγορηματικά συγγνώμη για τα σχόλια».

Η υπόθεση έγινε ένα ακόμη παράδειγμα του πόσο γρήγορα μια στιγμή χιούμορ μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική κρίση στην εποχή των κοινωνικών δικτύων και της άμεσης δημόσιας κριτικής.

Για έναν πολιτικό ηγέτη, ακόμη και οι πιο χαλαρές στιγμές εκτός επίσημου πλαισίου παραμένουν μέρος της δημόσιας εικόνας του — και κάθε λέξη μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο βάρος από αυτό που αρχικά είχε υπολογιστεί. Κι αυτό οφείλει να το γνωρίζει.