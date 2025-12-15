Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το σκληρό παιχνίδι της μοίρας - Έχασε πατέρα και αδερφή από τον καρκίνο

Ήταν Δεκέμβριος του 2022 όταν ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ ήταν καλεσμένος της εκπομπής “Στούντιο 4” και είχε μιλήσει για το σκληρό πρόσωπο του καρκίνου που είχε χτυπήσει την οικογένειά του, τον πατέρα και την αδερφή του. Ακριβώς τρία χρόνια μετά θα έχανε και ο ίδιος τη μάχη με τη ζωή, χτυπημένος από την ίδια ασθένεια… Τα λόγια του ήταν προφητικά!

«Πέθανε στα γενέθλιά μου από καρκίνο»

«Τον μπαμπά μου τον έχασα στα 60 του, όταν ήμουν 15 χρόνων, από καρκίνο! Το θυμάμαι… Και την αδελφούλα μου, την αγαπημένη, την έχασα επίσης από καρκίνο, επίσης στα 60 της! Όταν έφτασα κι εγώ στα 60 είπα: “κάπου εδώ με περιμένει κι εμένα, θα παίξουμε ζαριές, αλλά μάλλον τη γλίτωσα, αφού καβατζάρισα τα 60. Το σκεφτόμουν πολύ έντονα όταν έφτασα σε αυτή την ηλικία».

«Ο θάνατος δεν είναι τίποτα, είναι ένας πολύ ωραίος ύπνος»

«Ο πατέρας μου πέθανε πάνω στα γενέθλιά μου, 4 Απριλίου. Ήταν πάρα πολύ οδυνηρό γιατί πονούσε πάρα πολύ. Ο θάνατος δεν είναι τίποτα, είναι ένας πολύ ωραίος ύπνος, αλλά ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξεφτιλίζεται και δεν πρέπει να πέφτει και να ρίχνει και τους γύρω του. Δυστυχώς όμως είναι πράγματα που είναι πάνω από μας και εύχομαι εγώ τουλάχιστον να μην έχω αυτή την κατάληξη…»