Αλόη βέρα: Μια φυσική ένωση υπόσχεται νέα φάρμακα για το Αλτσχάιμερ

Το «φαρμακείο της φύσης» δεν παύει να εκπλήσσει με την πληθώρα ενώσεων που προσφέρει για θεραπευτικούς σκοπούς. Σύμφωνα με μελέτη στο περιοδικό Current Pharmaceutical Analysis, μια ουσία της αλόης, η βήτα-σιτοστερόλη, θα μπορούσε να επιβραδύνει την εξέλιξη της πιο συχνής μορφής άνοιας, του Αλτσχάιμερ. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα που ανοίγει δρόμους για πιθανές θεραπείες, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει πειράματα σε ανθρώπους ή ζώα.

Η δύναμη της αλόης βέρα

Όπως διαβάζουμε στο ScienceAlert, η αλόη βέρα είναι ένα πολυετές φυτό που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για φλεγμονές του δέρματος, προβλήματα πέψης και ενίσχυση του ανοσοποιητικού, αν και οι επιστημονικές αποδείξεις για αυτά τα οφέλη είναι περιορισμένες. Στην νέα μελέτη, οι επιστήμονες ανέλυσαν τις χημικές ενώσεις που περιέχονται στα φύλλα του φυτού και χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα για να δουν πώς αυτές ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με ένζυμα που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Στόχος τα «ένζυμα της μνήμης»

Η βήτα-σιτοστερόλη ξεχώρισε λόγω της ισχυρής ικανότητας σύνδεσης και σταθερότητάς της, στοιχεία που την καθιστούν υποψήφια για ανάπτυξη φαρμάκου. Όπως εξηγούν οι ερευνητές, η ένωση αυτή έδειξε ιδιαίτερη σταθερότητα και δυναμική αλληλεπίδραση με τα ένζυμα που καταστρέφουν την ακετυλοχολίνη, μια χημική ουσία ζωτικής σημασίας για τη μάθηση και τη μνήμη. Η ακετυλοχολίνη συνήθως βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ, γι’ αυτό και οι επιστήμονες στοχεύουν τα ένζυμα που την διασπούν: την ακετυλοχολινεστεράση (AChE) και την βουτυρυλοχολινεστεράση (BChE).

Στη μελέτη εξετάστηκαν συνολικά 11 ενώσεις της αλόης. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τρισδιάστατα μοντέλα για να προσομοιώσουν πόσο καλά «ταιριάζουν» οι ενώσεις στα ενεργά σημεία των ενζύμων AChE και BChE. Η βήτα-σιτοστερόλη σημείωσε τις υψηλότερες βαθμολογίες σε σύνδεση με και τα δύο ένζυμα, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της ακετυλοχολίνης και στην ανακούφιση από τα συμπτώματα της νόσου.

Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε η πιθανή αποτελεσματικότητα της βήτα-σιτοστερόλης ως φαρμάκου, χρησιμοποιώντας ανάλυση ADMET (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, Toxicity). Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και για τη βήτα-σιτοστερόλη αλλά και για μια άλλη ένωση, το σουκινικό οξύ, υποδηλώνοντας ότι και οι δύο μπορούν να αποτελέσουν βάση για νέες θεραπείες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη νέων θεραπειών δεν θα είναι άμεση, καθώς όλα τα ευρήματα βασίζονται σε υπολογιστικά μοντέλα και όχι σε κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, η μελέτη αναδεικνύει σημαντικούς στόχους της νόσου, όπως τα ένζυμα AChE και BChE, που μπορεί να επιλεχθούν στο μέλλον από νέα φάρμακα. Η νόσος Αλτσχάιμερ επηρεάζει σήμερα πάνω από 55 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και προβλέπεται να φτάσει τα 138 εκατομμύρια μέχρι το 2050, καθώς ο πληθυσμός γερνάει, καθιστώντας την κύρια αιτία άνοιας.

Οι προοπτικές των συστατικών της αλόης

Παράλληλα, οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα τους παράγοντες κινδύνου και πρόκλησης της νόσου, καθώς πρόκειται για πολύπλοκη κατάσταση με πολλαπλές αιτίες. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι συμπληρώματα για την αρτηριακή πίεση και φάρμακα κατά του καρκίνου μπορεί να έχουν κάποιο όφελος. Η αλόη βέρα προσφέρει μια ακόμη πιθανή οδό προς την ανακάλυψη νέων θεραπειών.