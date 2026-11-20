Τα συρτάρια όπου φυλάσσονται μαχαιροπίρουνα, κουτάλια και διάφορα εργαλεία μαγειρικής λερώνονται εύκολα από υπολείμματα τροφών που πέφτουν κατά τη χρήση τους. Ακόμη κι αν φροντίζεις να διατηρείς την κουζίνα σου καθαρή, μικροί λεκέδες και ψίχουλα μπορεί να συσσωρευτούν στις γωνίες και να χρειαστεί να αδειάσεις ολόκληρο το συρτάρι για να τα απομακρύνεις.

Η λύση είναι να τοποθετήσεις ένα φύλλο αλουμινόχαρτου στον πάτο του συρταριού, δημιουργώντας μια οικονομική και εύκολα αντικαταστάσιμη επιφάνεια προστασίας. Όταν λερωθεί, μπορείς απλώς να το αφαιρέσεις και να βάλεις ένα καινούργιο, χωρίς να χρειάζεται να καθαρίσεις από την αρχή ολόκληρο το εσωτερικό.

Δες παρακάτω πώς μπορείς να αξιοποιήσεις αυτό το απλό κόλπο και να κάνεις τη φροντίδα των συρταριών της κουζίνας σου πιο εύκολη.