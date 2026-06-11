ALPHA: Η Ναταλία Γερμανού δεν κόβεται - Ποιοι και γιατί συνεχίζουν να διακινούν αυτό το σενάριο;

Η τηλεόραση δεν διανύει την καλύτερη περίοδό της και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν όλοι εντός και εκτός αγοράς. Το διαδίκτυο ήρθε και τα σάρωσε όλα και για να επιβιώσει ένα κανάλι πλέον πρέπει να κάνει γενναίες περικοπές στον προϋπολογισμό του.

Στην ίδια φάση βρίσκεται και ο ALPHA που έχει μπει σε ένα πρόγραμμα συμμαζέματος των οικονομικών του με γενναίες περικοπές να βρίσκονται προ των πυλών. Από αυτό το σημείο όμως, μέχρι να φτάσουμε να μιλάμε για κόψιμο επιτυχημένων εκπομπών υπάρχει μια τεράστια απόσταση!

Σενάρια επιστημονικής φαντασίας

Τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησε αρχικά το σενάριο που ήθελε το επιτυχημένο «Καλύτερα δεν γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού να κατεβάζει ρολά τη σεζόν ’26 - ’27 λόγω περικοπών. Πολύ σύντομα αυτό το σενάριο διαψεύστηκε και στη συνέχεια προέκυψε το σενάριο που ήθελε το Σάββατο η εκπομπή να βγαίνει στον αέρα live και αμέσως μετά να μαγνητοσκοπείται η εκπομπή της Κυριακής ώστε το πρόγραμμα να βγαίνει με μία βάρδια τεχνικών.

Πηγές από τον ALPHA τα διαψεύδουν όλα αυτά και τα χαρακτηρίζουν ως σενάρια επιστημονικής φαντασίας! Ξεκαθαρίζουν δε πως το «Καλύτερα δεν γίνεται» είναι μια εκπομπή που έχει μέσα και στοιχεία επικαιρότητας και αντανακλαστικά ώστε να ενσωματώσει στη σκαλέτα της πράγματα που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Μια πιθανή μαγνητοσκόπηση της εκπομπής της Κυριακής θα έχανε αυτό το στοιχείο που την έχει κάνει τόσο ζωντανή και αγαπητή στο κοινό.

Παράλληλα αυτές τις μέρες πραγματοποιείται η φωτογράφιση της Ναταλίας για τη νέα σεζόν, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή αποδεικνύοντας πως οι σχέσεις της Γερμανού με το κανάλι παραμένουν άριστες. Κρατήστε επίσης και το γεγονός πως η παρουσιάστρια έχει συμβόλαιο με το κανάλι μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Οι ίδιες πηγές θεωρούν πως το γεγονός της είδησης για το κόψιμο της Γερμανού ήταν μια ενορχηστρωμένη επίθεση προς τον ALPHA που είναι ο σταθμός που έχει φουλ ζωντανό και επιτυχημένο πρόγραμμα τα Σαββατοκύριακα (υπάρχει άλλωστε και η πρωινή εκπομπή του Νίκου Μάνεση) και ίσως εξυπηρετεί συμφέροντα άλλων καναλιών που θέλουν να προχωρήσουν σε μεγάλες περικοπές και αναπόφευκτα να κόψουν εκπομπές, ακόμη και ολοκληρες ζώνες προγράμματος…