Αλτσχάιμερ: Νέα ανακάλυψη ανοίγει το δρόμο οριστικής  αντιμετώπισης της ασθένειας

Η νόσος Αλτσχάιμερ παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Παρά την πρόοδο της επιστήμης, οι διαθέσιμες θεραπείες προσφέρουν περιορισμένα οφέλη και δεν μπορούν να ανακόψουν ουσιαστικά την πορεία της νόσου. Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell Reports Medicine, φωτίζει έναν μέχρι σήμερα λιγότερο γνωστό μηχανισμό που φαίνεται να συμμετέχει στην εκφύλιση των εγκεφαλικών κυττάρων και ανοίγει τον δρόμο για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Πώς η πρωτεΐνη GRK2 μετατρέπεται από προστατευτικό παράγοντα σε πηγή βλάβης

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται GRK2. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η πρωτεΐνη αυτή συμβάλλει στην επιβίωση και την ομαλή λειτουργία των κυττάρων. Ωστόσο, η νέα έρευνα δείχνει ότι στη νόσο Αλτσχάιμερ η GRK2 υφίσταται μια χημική τροποποίηση και στη συνέχεια σχηματίζει μεγάλες συσσωματώσεις μέσα στα κύτταρα. Οι συσσωματώσεις αυτές φαίνεται να διαταράσσουν κρίσιμες λειτουργίες των νευρώνων και να επιταχύνουν τη νευροεκφύλιση.

Η ομάδα μελέτησε εγκεφαλικό ιστό από ποντίκια που είχαν αναπτυχθεί γενετικά ώστε να εμφανίζουν χαρακτηριστικά της νόσου Αλτσχάιμερ, καθώς και δείγματα εγκεφαλικού ιστού από ανθρώπους με άνοια συμβατή με Αλτσχάιμερ. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε αυξημένη παρουσία μιας συγκεκριμένης μορφής της πρωτεΐνης, γνωστής ως phospho-S670-GRK2, η οποία εμφανιζόταν σε μεγάλες συσσωματώσεις.

Η σύνδεση με τα μιτοχόνδρια και ο φαύλος κύκλος του βήτα-αμυλοειδούς

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι αυτές οι συσσωματώσεις εντοπίζονταν κυρίως κοντά στα μιτοχόνδρια, τα «εργοστάσια ενέργειας» των κυττάρων. Η δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων θεωρείται εδώ και χρόνια βασικό χαρακτηριστικό της νόσου Αλτσχάιμερ, καθώς τα νευρικά κύτταρα χρειάζονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας για να λειτουργούν σωστά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά της νόσου, οι πλάκες βήτα-αμυλοειδούς και η παθολογική πρωτεΐνη Tau, πιθανότατα πυροδοτούν τον σχηματισμό των συσσωματώσεων της GRK2. Με άλλα λόγια, οι γνωστές αλλοιώσεις δεν είναι απλώς συνέπεια του Αλτσχάιμερ, αλλά ενδέχεται να ενεργοποιούν και νέους μηχανισμούς βλάβης που επιταχύνουν την εξέλιξή της.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης αφορά μια δεύτερη πρωτεΐνη, την TOMM6, η οποία συμμετέχει στη σωστή λειτουργία των μιτοχονδρίων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν η GRK2 συσσωματώνεται, παρασύρει και την TOMM6 σε παρόμοιες παθολογικές συσσωματώσεις, με συνέπεια η TOMM6 να χάνει τη φυσιολογική της λειτουργία και τα μιτοχόνδρια να γίνονται λιγότερο αποτελεσματικά.

Η αλυσιδωτή αυτή αντίδραση είχε σημαντικές συνέπειες. Στα πειραματόζωα παρατηρήθηκε αυξημένο οξειδωτικό στρες, μειωμένη παραγωγή ενέργειας και μεγαλύτερη συσσώρευση βήτα-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Με άλλα λόγια, η δυσλειτουργία της GRK2 φάνηκε να τροφοδοτεί έναν φαύλο κύκλο που οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη νευρωνική βλάβη.

Για να εξετάσουν αν η GRK2 παίζει πραγματικά ρόλο στην ασθένεια και δεν αποτελεί απλώς ένα δευτερογενές φαινόμενο, οι ερευνητές δημιούργησαν διαφορετικές γενετικές παραλλαγές ποντικών στις οποίες η πρωτεΐνη είχε απενεργοποιηθεί ή λειτουργούσε ελλιπώς. Τα ζώα αυτά εμφάνισαν περισσότερες πλάκες αμυλοειδούς, σοβαρότερη μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και υψηλότερη θνησιμότητα σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα Αλτσχάιμερ.

Αντίθετα, όταν αυξήθηκε η παρουσία της φυσιολογικής μορφής της GRK2, η κατάσταση βελτιώθηκε. Παρατηρήθηκαν λιγότερες πλάκες, καλύτερη λειτουργία των μιτοχονδρίων και μεγαλύτερη επιβίωση των ζώων. Το εύρημα αυτό ενίσχυσε την υπόθεση ότι η απώλεια της φυσιολογικής λειτουργίας της πρωτεΐνης αποτελεί σημαντικό κομμάτι της παθολογίας.

Οι πειραματικές θεραπείες που μείωσαν τις βλάβες

Το πιο ελπιδοφόρο τμήμα της έρευνας αφορούσε δύο νέες πειραματικές χημικές ουσίες. Η πρώτη, με την ονομασία CPD10, σχεδιάστηκε ώστε να σταθεροποιεί τη φυσιολογική μορφή της GRK2 και να εμποδίζει τον σχηματισμό παθολογικών συσσωματώσεων. Η δεύτερη, η CPD57, ενίσχυε τη λειτουργία του πρωτεασώματος, δηλαδή του συστήματος «ανακύκλωσης» πρωτεϊνών του κυττάρου, βοηθώντας στην απομάκρυνση των επιβλαβών συσσωματωμάτων. Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις παρουσίασαν επιτυχημένη δράση στα πειραματόζωα. Οι συσσωματώσεις της GRK2 και της TOMM6 μειώθηκαν σημαντικά, η λειτουργία των μιτοχονδρίων βελτιώθηκε και οι συγκεντρώσεις βήτα-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο υποχώρησαν. Επιπλέον, οι ερευνητές κατέγραψαν λιγότερη απώλεια νευρώνων, μειωμένους δείκτες γήρανσης και καλύτερη επιβίωση των ζώων.

Σε πρόσθετα πειράματα, η ουσία CPD10 φάνηκε να περιορίζει και την παθολογική συσσώρευση της πρωτεΐνης Tau, του δεύτερου βασικού χαρακτηριστικού της νόσου Αλτσχάιμερ. Τα ζώα παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης και λιγότερη απώλεια εγκεφαλικών κυττάρων.

Παρά τους περιορισμούς, η εργασία αναδεικνύει έναν νέο βιολογικό μηχανισμό που συνδέει τη δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων, τη συσσώρευση αμυλοειδούς και την εκφύλιση των νευρώνων. Κυρίως, προσφέρει μια νέα θεραπευτική ιδέα: αντί να στοχεύουν αποκλειστικά το βήτα-αμυλοειδές ή την Tau, οι μελλοντικές θεραπείες ίσως μπορέσουν να παρεμβαίνουν νωρίτερα στη διαδικασία, εμποδίζοντας τον σχηματισμό των παθολογικών συσσωματώσεων της GRK2, που φαίνεται να τροφοδοτούν την εξέλιξη της νόσου.