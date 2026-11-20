Μια διαφορετική προσέγγιση για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να εμφανίσουν Αλτσχάιμερ στο μέλλον παρουσιάζει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances. Οι ερευνητές ανέπτυξαν μια μέθοδο που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου και διαπίστωσαν ότι μπορεί να εντοπίσει διαφορές ανάμεσα σε ηλικιωμένους με εξαιρετικά διατηρημένη μνήμη και σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η ίδια μέθοδος εντόπισε δύο διαφορετικές ομάδες ανάμεσα σε ηλικιωμένους που δεν παρουσίαζαν εμφανή προβλήματα μνήμης ή σκέψης. Παρότι οι δύο ομάδες είχαν παρόμοιες επιδόσεις στις αρχικές γνωστικές εξετάσεις, η πορεία τους τα επόμενα χρόνια ήταν διαφορετική. Τα άτομα της μίας ομάδας εμφάνισαν ταχύτερη γνωστική επιδείνωση, μεγαλύτερη συσσώρευση μιας πρωτεΐνης που συνδέεται με το Αλτσχάιμερ και αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν ήπια γνωστική διαταραχή ή άνοια.

Τι αποκαλύπτει ο τρόπος επικοινωνίας των εγκεφαλικών περιοχών

Ο εγκέφαλος λειτουργεί μέσα από ένα πολύπλοκο δίκτυο περιοχών που ανταλλάσσουν συνεχώς πληροφορίες. Η μνήμη, η προσοχή, η λήψη αποφάσεων και άλλες γνωστικές λειτουργίες εξαρτώνται από τη συνεργασία αυτών των περιοχών και όχι από τη δραστηριότητα ενός μεμονωμένου σημείου. Οι επιστήμονες ονομάζουν αυτό το δίκτυο λειτουργικό συνδετικό χάρτη του εγκεφάλου. Μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές περιοχές ενεργοποιούνται και συντονίζονται μεταξύ τους, μπορούν να σχηματίσουν μια εικόνα για το πώς λειτουργεί συνολικά ο εγκέφαλος.

Για τις ανάγκες της νέας έρευνας, η ομάδα δημιούργησε ένα μοντέλο με την ονομασία Alzheimer’s Resilience-Vulnerability Connectome (ARC). Στόχος του ήταν να αποτυπώσει τις διαφορές στην εγκεφαλική λειτουργία ανάμεσα σε δύο ομάδες που βρίσκονται στα αντίθετα άκρα της γνωστικής γήρανσης: τους λεγόμενους SuperAgers και τους ανθρώπους με Αλτσχάιμερ. Ο όρος SuperAgers χρησιμοποιείται για ανθρώπους ηλικίας τουλάχιστον 75 ετών που διατηρούν εξαιρετικά καλή μνήμη, σε επίπεδα που συναντώνται ακόμη και σε μεσήλικες. Η σύγκρισή τους με ασθενείς με Αλτσχάιμερ επέτρεψε στους ερευνητές να αναζητήσουν τα χαρακτηριστικά της εγκεφαλικής λειτουργίας που συνδέονται με τη διατήρηση της μνήμης ή, αντίθετα, με την ευαλωτότητα στη νόσο.

Πώς πραγματοποιήθηκε η μελέτη

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δεδομένα από απεικονίσεις λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) σε κατάσταση ηρεμίας. Με αυτή την τεχνική μπορούν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου όταν κάποιος δεν εκτελεί κάποια συγκεκριμένη εργασία και να εξετάσουν ποιες περιοχές παρουσιάζουν συντονισμένη δραστηριότητα. Στο πρώτο στάδιο συμμετείχαν 290 άνθρωποι: 180 SuperAgers και 110 ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Με τη βοήθεια μεθόδων μηχανικής μάθησης, οι ερευνητές ανέπτυξαν το μοντέλο ARC, το οποίο κατάφερε να διακρίνει τις δύο ομάδες με ακρίβεια περίπου 80%. Στη συνέχεια, το δοκίμασαν σε μια ανεξάρτητη ομάδα 143 ατόμων, επιτυγχάνοντας ακρίβεια περίπου 71%. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η μέθοδος μπορούσε να αναγνωρίσει παρόμοια μοτίβα και σε διαφορετικό πληθυσμό συμμετεχόντων.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εφάρμοσαν το μοντέλο σε δύο μεγαλύτερες ομάδες ηλικιωμένων που δεν είχαν εμφανή γνωστικά προβλήματα. Η πρώτη περιλάμβανε 818 άτομα και η δεύτερη 497. Το ARC τους κατέταξε σε δύο κατηγορίες: σε εκείνους των οποίων η εγκεφαλική λειτουργία έμοιαζε περισσότερο με εκείνη των SuperAgers και σε όσους εμφάνιζαν μοτίβα πιο κοντά σε αυτά των ασθενών με Αλτσχάιμερ.

Δύο ομάδες με διαφορετική πορεία στον χρόνο

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα ήταν ότι οι δύο ομάδες είχαν παρόμοιες γνωστικές επιδόσεις στην αρχή της παρακολούθησης. Οι συνήθεις εξετάσεις μνήμης και άλλων νοητικών λειτουργιών δεν έδειχναν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Η εικόνα άλλαξε όταν οι επιστήμονες εξέτασαν την πορεία τους σε βάθος χρόνου. Τα άτομα που είχαν ταξινομηθεί στην ομάδα με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των ασθενών με Αλτσχάιμερ παρουσίασαν ταχύτερη επιδείνωση της συνολικής γνωστικής τους λειτουργίας. Εμφάνισαν επίσης μεγαλύτερη πτώση σε επιμέρους δεξιότητες, π.χ. στη μνήμη και σε εκτελεστικές λειτουργίες, δηλαδή νοητικές διαδικασίες που μας βοηθούν να οργανώνουμε τις δραστηριότητές μας, να συγκεντρωνόμαστε και να παίρνουμε αποφάσεις.

Παράλληλα, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να περάσουν από την κατάσταση χωρίς εμφανή συμπτώματα σε ήπια γνωστική διαταραχή ή Αλτσχάιμερ. Η διαφορά αυτή καταγράφηκε και στις δύο ομάδες συμμετεχόντων, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τη συσσώρευση της β-αμυλοειδούς, μιας πρωτεΐνης που σχηματίζει χαρακτηριστικές πλάκες στον εγκέφαλο ανθρώπων με Αλτσχάιμερ. Στην αρχή της παρακολούθησης, οι δύο ομάδες δεν παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα β-αμυλοειδούς ή της πρωτεΐνης ταυ. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, η ομάδα με το προφίλ αυξημένης ευαλωτότητας εμφάνισε ταχύτερη συσσώρευση β-αμυλοειδούς. Αντίστοιχη διαφορά στην εξέλιξη της πρωτεΐνης ταυ δεν παρατηρήθηκε.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο ήταν η σχέση του μοντέλου με τη λεγόμενη «ηλικία του εγκεφάλου». Οι επιστήμονες εκτίμησαν τη βιολογική ηλικία του εγκεφάλου με βάση τη λειτουργική του δραστηριότητα και διαπίστωσαν ότι τα άτομα της ομάδας υψηλότερου κινδύνου εμφάνιζαν χαρακτηριστικά πιο προχωρημένης εγκεφαλικής γήρανσης σε σχέση με την ηλικία τους.

Ένα πιθανό εργαλείο για τον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνου

Η σημασία της μελέτης βρίσκεται στο ότι οι αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου ενδέχεται να αποκαλύπτουν διαφορές που δεν είναι ακόμη ορατές στις συνηθισμένες γνωστικές εξετάσεις. Με άλλα λόγια, δύο άνθρωποι μπορεί να έχουν εξίσου καλή μνήμη σήμερα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται οι εγκεφαλικές τους περιοχές να υποδεικνύει ότι η μελλοντική τους πορεία θα είναι διαφορετική.

Η έρευνα βασίστηκε σε παρατηρητικά δεδομένα και οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση σε μεγαλύτερους και πιο αντιπροσωπευτικούς πληθυσμούς. Επιπλέον, η ανάλυση επικεντρώθηκε στη νόσο Αλτσχάιμερ και δεν εξέτασε άλλες παθήσεις που μπορεί να επηρεάζουν τη γήρανση του εγκεφάλου, όπως οι αγγειακές βλάβες.

Παρά τους περιορισμούς, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μελέτη της επικοινωνίας μεταξύ των εγκεφαλικών περιοχών μπορεί να προσφέρει μια επιπλέον εικόνα για το πώς γερνά ο εγκέφαλος. Στο μέλλον, τέτοιες μέθοδοι ενδέχεται να βοηθήσουν τους επιστήμονες να εντοπίζουν νωρίτερα ανθρώπους που χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση, ακόμη και όταν δεν έχουν παρουσιάσει εμφανή προβλήματα μνήμης.