Αλτσχάιμερ: Πόσα βήματα την ημέρα προστατεύουν τον εγκέφαλο και «φρενάρουν» την εμφάνισή της νόσου

Το περπάτημα αποτελεί μια απλή, καθημερινή συνήθεια με πολλαπλά οφέλη για το σώμα και τον εγκέφαλο. Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, ακόμη και η μέτρια άσκηση στην καθημερινότητα μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ σε ηλικιωμένους υψηλού κινδύνου. Συγκεκριμένα, αν και συχνά συστήνεται ως στόχος τα 10.000 βήματα ημερησίως για καλή υγεία, ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και 3.000 βήματα ή περισσότερα την ημέρα μπορούν να καθυστερήσουν τις εγκεφαλικές μεταβολές και τη γνωστική έκπτωση που χαρακτηρίζουν τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ.

Τι έδειξε η έρευνα

Τα στοιχεία μιας μελέτης διάρκειας 14 ετών έδειξαν ότι για όσους πραγματοποιούσαν από 3.000 έως 5.000 βήματα την ημέρα, η γνωστική έκπτωση καθυστερούσε κατά μέσο όρο 3 χρόνια. Όσοι έφταναν τα 5.000 με 7.000 βήματα, εμφάνιζαν καθυστέρηση της έκπτωσης κατά 7 χρόνια.

Οι επιστήμονες, σύμφωνα με τον Guardian, ανέλυσαν δεδομένα από 296 άτομα ηλικίας από 50 έως 90 ετών που δεν είχαν γνωστική έκπτωση στην αρχή της μελέτης. Τα στοιχεία περιλάμβαναν ετήσιες γνωστικές αξιολογήσεις, μετρητές βημάτων, καθώς και εξετάσεις για τον εντοπισμό τοξικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο. Έτσι, όπως διαπιστώθηκε, σε άτομα με υψηλά επίπεδα πρωτεϊμών, η αυξημένη σωματική δραστηριότητα συσχετίστηκε με βραδύτερη γνωστική κάμψη και καθυστέρηση της συσσώρευσής τους.

Αντίθετα, σε άτομα με καθιστική ζωή, η συσσώρευση των τοξικών πρωτεϊνών και η γνωστική έκπτωση προχωρούσαν πολύ πιο γρήγορα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Medicine.

«Ενθαρρύνουμε τους ηλικιωμένους με αυξημένο κίνδυνο Αλτσχάιμερ να υιοθετήσουν μικρές αλλαγές στα επίπεδα δραστηριότητάς τους, ώστε να δημιουργήσουν σταθερές συνήθειες που προστατεύουν ή ωφελούν την εγκεφαλική και γνωστική τους υγεία», δήλωσε η Δρ. Γουάι-Γινγκ Γιάου, κύρια συγγραφέας της μελέτης στο νοσοκομείο Mass General Brigham στη Βοστώνη