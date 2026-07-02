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Αλβανία: Ένταση έξω από το κοινοβούλιο - Νέα επεισόδια για την επένδυση στο Ζβέρνετς

Δακρυγόνα, αντλίες νερού και συλλήψεις σε διαδήλωση κατά πολυτελούς ξενοδοχειακού έργου – Καταγγελίες για έλλειψη διαφάνειας.

ΦΩΤΟ: Reuters
ΦΩΤΟ: Reuters
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Ένταση σημειώθηκε έξω από το κοινοβούλιο της Αλβανίας , όπου η αστυνομία έκανε χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων για να διαλύσει διαδήλωση κατά της σχεδιαζόμενης επένδυσης για την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική χώρα.

ΦΩΤΟ: Reuters
ΦΩΤΟ: Reuters

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για ακόμη μία φορά στο σημείο, επιχειρώντας να αποκλείσουν την πρόσβαση στο κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης πέταξαν αυγά και αλεύρι προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ορισμένοι στόχευσαν και βουλευτές ή οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή.

ΦΩΤΟ: Reuters
ΦΩΤΟ: Reuters

Η αστυνομία  απώθησε το πλήθος, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικρής έκτασης συμπλοκές και να πραγματοποιηθούν συλλήψεις. Σύμφωνα με τις αρχές, εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν από αντικείμενα που εκτόξευσαν διαδηλωτές, ενώ υπήρξαν και υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες συνολικά, ανάμεσά τους και ένας διαδηλωτής.

ΦΩΤΟ: Reuters
ΦΩΤΟ: Reuters

Οι κινητοποιήσεις διαρκούν από τα τέλη Μαΐου και αφορούν την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας σε προστατευόμενη περιοχή. Η επένδυση συνδέεται με επιχειρηματικά συμφέροντα της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της, Τζάρεντ Κούσνερ, προκαλώντας αντιδράσεις για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και έλλειψη διαφάνειας.

Την Τρίτη είχαν συλληφθεί έξι διαδηλωτές για παρόμοια περιστατικά, για ρίψη αυγών σε οχήματα βουλευτών. Οι διοργανωτές έχουν προαναγγείλει νέα συγκέντρωση για το Σάββατο.

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