Αλβανία: Σάλος με βίντεο AI που αναδημοσίευσε ο Ράμα - Εμφανίζεται με γόβες και εσώρουχα

Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, μετά την αναδημοσίευση βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και στο οποίο εμφανίζεται να φορά δερμάτινη μίνι φούστα, γυναικείο εσώρουχο και ψηλοτάκουνες γόβες.

Το βίντεο αναρτήθηκε με στόχο να σατιρίσει influencers και μπλόγκερ που συμμετέχουν ή στηρίζουν τις κινητοποιήσεις κατά του μεγάλου τουριστικού επενδυτικού σχεδίου στις αλβανικές ακτές, στο οποίο εμπλέκεται και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης ο Ράμα έγραψε χαρακτηριστικά: «Όποιος το έφτιαξε, χαλάλι του», διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλον λογαριασμό.

Οι αντιδράσεις για το επενδυτικό σχέδιο

Το βίντεο συνδέεται με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αλβανού πρωθυπουργού σχετικά με τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά του επίμαχου επενδυτικού σχεδίου.

Το έργο έχει προκαλέσει αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτών, καθώς προβλέπεται να υλοποιηθεί σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας. Για τον λόγο αυτό, πολλοί διαδηλωτές εμφανίζονται στις κινητοποιήσεις φορώντας ή κρατώντας ροζ φλαμίνγκο, σύμβολο της προστατευόμενης πανίδας της περιοχής.

Οι αιχμές κατά των influencers

Σε δημόσια εκδήλωση στις 7 Ιουνίου, ο Ράμα είχε ασκήσει κριτική σε influencers και μπλόγκερ που στηρίζουν τις διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από τη δραστηριότητά τους στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς, όπως ισχυρίστηκε, να αποδίδουν πάντα τους προβλεπόμενους φόρους.

Με σκωπτικό ύφος είχε σχολιάσει ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθεί έναν influencer να ντύνεται φλαμίνγκο και άλλους να ακολουθούν το ίδιο παράδειγμα, δημιουργώντας έναν ιδιότυπο ανταγωνισμό προβολής.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα στραφεί κατά όσων αντιδρούν στο έργο. Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δημοσιότητα και την προσωπική τους προβολή παρά για την ουσία των περιβαλλοντικών ανησυχιών που προβάλλουν.