Άλυτο μυστήριο η έντονη οσμή στην Αττική - Τα σενάρια και οι εξηγήσεις των ειδικών

Σχεδόν δύο 24ωρα μετά την έντονη οσμή που κάλυψε κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής και επεκτάθηκε έως το κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει καμία επίσημη και πειστική εξήγηση για την προέλευσή της.

Η απουσία σαφούς απάντησης έχει πυροδοτήσει σειρά σεναρίων, με την ανησυχία των πολιτών να παραμένει έντονη.

Τα σενάρια για πρόβλημα στο δίκτυο φυσικού αερίου

Μεταξύ των πιθανών εξηγήσεων που εξετάστηκαν, περιλαμβάνεται η παρουσία μερκαπτάνης, μιας χημικής ουσίας που προστίθεται στο φυσικό αέριο ώστε να γίνεται αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής.

Ωστόσο, πηγές του ΔΕΣΦΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν εντοπίστηκε κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο φυσικού αερίου, αποκλείοντας το ενδεχόμενο διαρροής.

Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν, πάντως, κάποιο περιστατικό κατά τη μεταφορά της ουσίας, ενώ στα σενάρια προστέθηκε και η πιθανότητα εμπλοκής πλοίου που μετέφερε χημικά για απολυμάνσεις.

Η ανάλυση Κολυδά για τη διασπορά

Νέα διάσταση στο ζήτημα δίνει η ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος επιχείρησε να εξετάσει τη διασπορά της οσμής μέσω μετεωρολογικών δεδομένων.

Όπως σημειώνει, το φαινόμενο δεν μπορεί να εξηγηθεί απλά από την κατεύθυνση του ανέμου. Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο HYSPLIT, με ανάλυση της οπισθοδρομικής πορείας των αέριων μαζών από τη Νέα Σμύρνη.

Τα αποτελέσματα δεν κατέδειξαν συγκεκριμένη πηγή, αλλά ανέδειξαν περιοχές που απαιτούν περαιτέρω έρευνα.

Γιατί δεν εντοπίστηκε από τα δίκτυα μέτρησης

Ο Ευάγγελος Γερασόπουλος, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εξηγεί ότι τα υφιστάμενα δίκτυα δεν μπορούν να καταγράψουν τέτοιου είδους φαινόμενα.

Όπως επισημαίνει, τα δίκτυα μετρούν συγκεκριμένους ρύπους με θεσμοθετημένα όρια, αλλά όχι οσμές ή τα αέρια που τις προκαλούν.

Για την ταυτοποίηση της πηγής απαιτούνται πιο εξειδικευμένες μετρήσεις και χημικές αναλύσεις, είτε επιτόπου είτε σε εργαστήριο.

Παρά τις επιμέρους εκτιμήσεις, το φαινόμενο παραμένει ανεξήγητο, με τις Αρχές και τους ειδικούς να συνεχίζουν τη διερεύνηση για την προέλευση της οσμής που προκάλεσε αναστάτωση σε μεγάλο μέρος της Αττικής.