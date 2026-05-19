Άλυτος ο γρίφος της οσμής αερίου στην Αττική – Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι χωρίς να εντοπιστεί διαρροή

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) σε πολλές περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία σε χιλιάδες πολίτες και κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες αρχές.



Παρά τις εκτεταμένες έρευνες της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού και των αρμόδιων φορέων ενέργειας, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή της δυσοσμίας, ενώ σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις δεν προέκυψε ένδειξη διαρροής φυσικού αερίου ή άλλης τεχνικής βλάβης.



Η έντονη μυρωδιά έγινε αισθητή λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται στα νότια προάστια και κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) δέχθηκε από τις 11:40 δεκάδες κλήσεις πολιτών που ανέφεραν έντονη οσμή υγραερίου.



Άμεσα αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε διάφορα σημεία της Αττικής, πραγματοποιώντας ελέγχους σε περιοχές από όπου προέρχονταν οι αναφορές. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ύποπτο σημείο ή πηγή διαρροής.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι, έπειτα από επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου φυσικού αερίου.



Αντίστοιχα, η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής γνωστοποίησε ότι οι έλεγχοι στο δίκτυο δεν έδειξαν κάποια δυσλειτουργία, ενώ και το Λιμενικό Σώμα, έπειτα από εκτενείς ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου που κινούνταν στον Σαρωνικό, δεν εντόπισε κάποιο σχετικό περιστατικό.



Για το συμβάν ενημερώθηκαν από την πρώτη στιγμή και οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, μεταξύ των οποίων η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.



«Με τα έως τώρα δεδομένα, οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής», ανέφερε το υπουργείο, την ώρα που το φαινόμενο συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα για την προέλευσή του.

Κολυδάς: Οι πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν

Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του για την έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, τονίζει ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές. «Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές HYSPLIT δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία», σημειώνει και προσθέτει ότι πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν. «Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα», καταλήγει.

✅Η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού… pic.twitter.com/nOKJ0HhT21 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 19, 2026

Σαρηγιάννης: «Η πηγή της οσμής φαίνεται να είναι στον Σαρωνικό κοντά στην Αίγινα»

Απαντήσεις για την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή στην Αττική έδωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο οποίος ανέφερε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η πηγή του φαινομένου να βρίσκεται στον Σαρωνικό, έξω από την Αίγινα.



Όπως εξήγησε μιλώντας στο Mega, αρχικά εξετάστηκαν σενάρια που σχετίζονταν με βλάβες ή μηχανικές εγκαταστάσεις, ωστόσο αυτά φαίνεται πλέον να απομακρύνονται, καθώς τα νεότερα στοιχεία κατευθύνουν την ανάλυση προς θαλάσσια δραστηριότητα.

Πιθανή σύνδεση με δεξαμενόπλοια

Ο ίδιος σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με διαδικασίες καθαρισμού δεξαμενών δεξαμενόπλοιων, τα οποία αυτή την περίοδο δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Πρόκειται, όπως είπε, για μια περιοδική διαδικασία που ενδέχεται να επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.



Μέσω «αντίστροφης μοντελοποίησης», όπως ανέφερε, οι επιστήμονες επιχειρούν να χαρτογραφήσουν την πιθανή πηγή, αξιοποιώντας τα δεδομένα καταγραφής της οσμής σε διαφορετικά σημεία του λεκανοπεδίου.

«Δεν φαίνεται να υπάρχει τοξικός κίνδυνος»

Αναφορικά με τις ανησυχίες των πολιτών, ο καθηγητής υπογράμμισε ότι οι ουσίες που ενδέχεται να σχετίζονται με το φαινόμενο, όπως τα οσμητικά πρόσθετα (mercaptans), μπορεί να προκαλούν έντονη δυσφορία και ερεθισμό, όπως τσούξιμο στα μάτια, χωρίς ωστόσο να θεωρούνται επικίνδυνες σε επίπεδο μόνιμης ή σοβαρής τοξικότητας.



Όπως τόνισε, για ασφαλή συμπεράσματα απαιτείται χημική ανάλυση των ουσιών που καταγράφηκαν στην ατμόσφαιρα, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται το προσεχές διάστημα.

«Εποχικό και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο»

Ο κ. Σαρηγιάννης έκανε επίσης λόγο για πιθανό «εποχικό φαινόμενο», σημειώνοντας ότι παρόμοιο περιστατικό, μικρότερης έντασης, είχε καταγραφεί και στο παρελθόν την ίδια χρονική περίοδο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση περί επαναλαμβανόμενης δραστηριότητας.



Παρά την ενόχληση που προκάλεσε το φαινόμενο, υπογράμμισε ότι με τα διαθέσιμα επιστημονικά εργαλεία είναι εφικτή η παρακολούθησή του και η περαιτέρω διερεύνηση της προέλευσής του, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να δοθούν οριστικές απαντήσεις τις επόμενες ημέρες