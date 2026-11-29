Με φόντο τα άγρια νερά του ωκεανού και με τον αγαπημένο της στο πλευρό της, η Αμαλία Κωστοπούλου βρήκε την ευκαιρία να κάνει έναν μικρό απολογισμό της χρονιάς που πλησιάζει στο τέλος της. Μιας χρονιάς που, όπως η ίδια εξομολογήθηκε, έκανε πραγματικότητα ακόμη και τα πιο τρελά της όνειρα.

Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Jake Medwell, άφησαν για λίγο πίσω τους τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής τους στο Τέξας, επιλέγοντας έναν εξωτικό προορισμό για τις διακοπές τους.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την απόδρασή τους, ποζάροντας μπροστά στα εντυπωσιακά κύματα του ωκεανού, ενώ σε ένα άλλο στιγμιότυπο απαθανάτισε τον σύζυγό της να απολαμβάνει τις βουτιές του στην πισίνα.

«Ευχαριστώ, 2026»

Πέρα από τις εικόνες του εξωτικού τοπίου, η Αμαλία Κωστοπούλου θέλησε να μοιραστεί και όσα αισθάνεται για τη χρονιά του γάμου της και τη νέα σελίδα που άνοιξε στην προσωπική της ζωή.

«Να ξυπνάς με υγεία, αντικρίζοντας τόση ομορφιά και έχοντας γύρω σου την οικογένειά σου που σε αγαπά. Ευχαριστώ, 2026, που έκανες πραγματικότητα όλα μου τα πιο τρελά όνειρα. Νιώθω ακόμη πιο ευγνώμων και εύχομαι σε όλους μια υπέροχη Ημέρα των Ευχαριστιών», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.