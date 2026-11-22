Μια δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον σύζυγο της, Τζέικ Μέντγουελ, έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου δημοσίευσε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα ρομαντικό στιγμιότυπο, στο οποίο το ζευγάρι χορεύει με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Πάνω στη φωτογραφία, η Αμαλία Κωστοπούλου έγραψε ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον άνθρωπο που έχει επιλέξει να μοιράζεται τη ζωή της.

«Το να είμαι γυναίκα σου είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής μου»

«Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο γεμάτο αγνώστους και φεύγεις αγκαλιάζοντας τους μισούς από αυτούς. Το να παρακολουθώ τον κόσμο να σε ερωτεύεται θα είναι πάντα και για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι κάθε φορά που πηγαίνουμε κάπου.

Έχεις περισσότερη χάρη και ακεραιότητα από όση θα αποκτήσουν ποτέ οι περισσότεροι άνθρωποι. Και τα λόγια δεν θα είναι ποτέ αρκετά για να περιγράψουν αυτό που νιώθω για σένα. Έχεις αφήσει μέσα μου έναν κόσμο που είναι διαφορετικός.

Το να είμαι γυναίκα σου είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Χρόνια πολλά, μωρό μου. Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ», έγραψε η Αμαλία Κωστοπούλου, ολοκληρώνοντας την αφιέρωσή της με μια κόκκινη καρδιά.