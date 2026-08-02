Η Αμαλία Κωστοπούλου φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το... φωτογραφικό ταξίδι του γάμου της. Λίγες μόλις ημέρες μετά τις πρώτες εικόνες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, επέστρεψε στο Instagram με μια νέα σειρά φωτογραφιών από την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Οι νέες αναρτήσεις συγκέντρωσαν αμέσως χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τους followers της να στέκονται στις αυθόρμητες στιγμές και τη ρομαντική ατμόσφαιρα που αποτυπώνουν οι φωτογραφίες.

Νέα στιγμιότυπα από την πιο ξεχωριστή ημέρα

Δύο ημέρες μετά την πρώτη δημοσίευση από τον γάμο της, η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου αποφάσισε να μοιραστεί ακόμη περισσότερες εικόνες από την τελετή και τη γιορτή που ακολούθησε.

Το νέο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει στιγμές γεμάτες χαμόγελα, αγκαλιές και όμορφα καρέ από έναν γάμο που πραγματοποιήθηκε σε ένα μαγευτικό σκηνικό, δίπλα στο Ιόνιο.

Το χαμόγελό της στις φωτογραφίες μαρτυρά τη χαρά της, ενώ κάθε νέο στιγμιότυπο συμπληρώνει το παζλ μιας ημέρας που θα θυμάται για πάντα.

Ο παραμυθένιος γάμος στην Πύλο

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ αντάλλαξαν όρκους αγάπης στις 30 Μαΐου στην Πύλο, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό κάστρο του 16ου αιώνα με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος.

Το ειδυλλιακό τοπίο και η ατμόσφαιρα της τελετής δημιούργησαν εικόνες που έμοιαζαν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία, κάτι που αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που συνεχίζει να δημοσιεύει.

Είχε προηγηθεί ο πολιτικός γάμος στις ΗΠΑ

Πριν από τη συμβολική τελετή στην Ελλάδα, το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Οκτώβριο του 2025.

Λίγους μήνες αργότερα επέλεξαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, ώστε να γιορτάσουν την ένωσή τους με συγγενείς και φίλους, σε έναν τόπο με ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια της Αμαλίας.

Οι νέες φωτογραφίες έρχονται να προσθέσουν ακόμη μερικά όμορφα «κεφάλαια» σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια ακόμη ματιά στις πιο προσωπικές αναμνήσεις του ζευγαριού.