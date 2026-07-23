Λίγες ημέρες μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ, η Αμαλία Κωστοπούλου βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων όταν πρόσθεσε στο προφίλ της στο Instagram το επώνυμο του συζύγου της. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να σχολιάζουν την απόφασή της.

Το βράδυ της Τετάρτης (23/7), μέσα από ένα Q&A στο Instagram, αποφάσισε να απαντήσει δημόσια, τονίζοντας πως δεν περίμενε ότι μια τόσο προσωπική επιλογή θα γινόταν αντικείμενο έντονης συζήτησης.

«Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια περί πατριαρχίας»

«Ειλικρινά, έχω εκπλαγεί πολύ από τον αριθμό των αντιδράσεων που υπήρξαν για την αλλαγή του ονόματός μου. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν τόσο μεγάλο θέμα, ειδικά στη σημερινή εποχή. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια περί "πατριαρχίας"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν εγκατέλειψε το πατρικό της επίθετο, αλλά το διατήρησε ως μεσαίο όνομα, εξηγώντας παράλληλα ότι επιθυμεί να έχει στο μέλλον το ίδιο επίθετο με τα παιδιά της. Πρόσθεσε ακόμη πως στις ΗΠΑ, όπου ζει, η συγκεκριμένη πρακτική είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη, ενώ ένα μεγάλο ελληνικό επώνυμο δεν είναι πάντα εύχρηστο στην καθημερινότητα.

Η απάντηση για τα χρήματα

Στο ίδιο Q&A η Αμαλία Κωστοπούλου απάντησε και στα σχόλια που αφορούν την οικονομική της κατάσταση, ξεκαθαρίζοντας ότι καλύπτει μόνη της όλα τα έξοδά της.

Όπως ανέφερε, εργάζεται από τα 18 της χρόνια, ενώ η συμμετοχή της σε εταιρεία που σήμερα αποτιμάται σε περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια της έδωσε σημαντική οικονομική ανεξαρτησία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί αρνητικό ένα ζευγάρι να επιλέγει διαφορετική οικονομική διαχείριση, αρκεί αυτό να αποτελεί κοινή απόφαση.

Η αναφορά στην υγεία

Απαντώντας σε ακόμη μία ερώτηση, η Αμαλία Κωστοπούλου μίλησε για τις προτεραιότητές της στη ζωή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τα έχω χάσει όλα. Αν δεν έχεις την υγεία σου, δεν έχεις τίποτα».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η πρώτη της δουλειά ήταν σε βιβλιοπωλείο όσο ακόμη πήγαινε σχολείο, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός κατά τη διάρκεια των σπουδών της, ξεκινώντας από νωρίς την επαγγελματική της πορεία.