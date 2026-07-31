Δύο μήνες μετά τον θρησκευτικό γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ, η Αμαλία Κωστοπούλου επέστρεψε στο Instagram με μια δημοσίευση που ξύπνησε όμορφες αναμνήσεις από εκείνη τη ξεχωριστή ημέρα.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε αδημοσίευτα στιγμιότυπα από την τελετή και τη φωτογράφιση του ζευγαριού, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο προσωπική ματιά στις στιγμές που έζησαν.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζουν οι αγκαλιές και τα φιλιά των νεόνυμφων, η έξοδός τους μέσα στις ευχές των καλεσμένων, αλλά και πιο αυθόρμητες εικόνες, όπως εκείνη όπου ο Τζέικ Μέντγουελ κάνει μια χιουμοριστική γκριμάτσα στον φακό.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε στιγμιότυπα

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες μετά τον γάμο, η αδελφή της, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, είχε επίσης δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που είχε μοιραστεί, ξεχώριζε μία τρυφερή φωτογραφία των νεόνυμφων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής, αλλά και εικόνες από τις οικογενειακές στιγμές και το γαμήλιο πάρτι.

Η συμβολική λεζάντα

Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε να συνοδεύσει το φωτογραφικό άλμπουμ με μία μόνο φράση: «05.30.2026», την ημερομηνία του θρησκευτικού γάμου τους, αφήνοντας τις εικόνες να αφηγηθούν από μόνες τους την ιστορία της ημέρας.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 30 Μαΐου 2026 στην Πύλο, παρουσία στενών συγγενών και φίλων, λίγους μήνες μετά τον πολιτικό γάμο του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Τζένη Μπαλατσινού, ο Πέτρος Κωστόπουλος, η αδερφή της, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, που ήταν κουμπάρα, καθώς και ο ηθοποιός Paul Wesley.