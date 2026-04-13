Αμαλιάδα: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι που τραυματίστηκαν από κροτίδες

Δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν σε διαφορετικά περιστατικά από εκρήξεις κροτίδων σε περιοχές της Ηλείας, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφιών.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθησαν σε τοπική κοινότητα της Ηλείας ένας ανήλικος και ο πατέρας του. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος, ενώ βρισκόταν σε πλατεία, άναψε και πέταξε κροτίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί του χέρι.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για περαιτέρω εξετάσεις.

Η σχετική δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

Κροτίδα δίπλα σε 16χρονη - Τραυματισμός και καταγγελία

Στο δεύτερο περιστατικό, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος, για σωματική βλάβη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροτεχνημάτων και κροτίδων, αλλά και για εξύβριση.

Όπως καταγγέλθηκε, οι δύο κατηγορούμενοι άναψαν και πέταξαν κροτίδα σε πολύ κοντινή απόσταση από 16χρονη, προκαλώντας της θλαστικό τραύμα στο χέρι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, την εξύβρισαν.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ηλεία για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί επίσης στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ