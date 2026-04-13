Amber Alert για γονική αρπαγή μικρού αγοριού από τη Βουλιαγμένη

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι Αρχές μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas για την εξαφάνιση ανήλικου αγοριού, έπειτα από γονική αρπαγή στη Βουλιαγμένη (Αττικής).



Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στις 12 Απριλίου 2026 ο πατέρας του παιδιού προχώρησε στην αρπαγή του Ιάσονα Κάι (ον.) Μπογέα Γκέιλ (επ.), ηλικίας 6,5 ετών, και από τότε η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Ο ανήλικος έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,27 μ. και βάρος περίπου 28 κιλά. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε σήμερα, 13 Απριλίου 2026, τον μηχανισμό Amber Alert Hellas, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του ανήλικου.

Οι Αρχές και οι αρμόδιοι φορείς απευθύνουν έκκληση σε όποιον πολίτη διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα και οποιαδήποτε ώρα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις, με τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα, ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, η οποία παρέχει συνεχή ενημέρωση για την υπόθεση.



Ο μηχανισμός Amber Alert Hellas αποτελεί ένα σύστημα άμεσης ειδοποίησης του κοινού για εξαφάνιση ανηλίκων, το οποίο ενεργοποιείται λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών ή του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίοι συμβάλλουν στη διάδοση των πληροφοριών μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποστολής SMS και ενημερωτικών ανακοινώσεων σε δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς.