Κάνε κλικ και δες περισσότερο

Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Στο Café des 2 Moulins, στη Μονμάρτρη, η Amélie βρίσκει το μεταλλικό κουτί με τα παιδικά ενθύμια ενός άγνωστου άντρα μέσα στον τοίχο του διαμερίσματός της. Μια τυχαία ανακάλυψη ορίζει ολόκληρη την ταυτότητα της ηρωίδας και γίνεται η βάση μιας ταινίας δομημένης λιγότερο γύρω από την πλοκή και περισσότερο γύρω από την ιδέα ότι η καθημερινότητα μπορεί να αλλάξει ώστε να γίνει υποφερτή, ίσως ακόμα και όμορφη.

Η μοναξιά των πρωταγωνιστών

O σκηνοθέτης αυτού του αριστουργήματος, Jean-Pierre Jeunet, δεν προσπαθεί να σου πουλήσει έναν μεγάλο έρωτα ή μια δραματική αλλαγή στη ζωή της πρωταγωνίστριας, με τον τρόπο που το κάνουν στο Χόλιγουντ. Προτείνει κάτι πιο απλό: ότι οι μικρές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των άλλων μπορούν να δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις ευτυχίας. Η Amélie δεν σώζει τον κόσμο, αλλά κάνει μικρές διορθώσεις. Και αυτό αρκεί για να στηθεί ολόκληρη η ταινία.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι διορθώσεις δεν παρουσιάζονται ως κάτι απολύτως αγνό. Η Amélie επηρεάζει σχέσεις άλλων ανθρώπων, τους παρακολουθεί, τους χειρίζεται διακριτικά. Σπρώχνει έναν μοναχικό άντρα προς μια γυναίκα, σαμποτάρει έναν αγενή μανάβη, δημιουργεί ψευδείς συμπτώσεις. Η ταινία δεν την κρίνει, αλλά ούτε και την εξαγνίζει. Την παρουσιάζει σαν κάποιον που έχει βρει τρόπο να αντέχει τη μοναξιά μέσα από τον έλεγχο της ζωής των άλλων.

Εδώ βρίσκεται και ένας από τους λόγους που η ταινία μνημονεύεται δεκαετίες μετά: δεν μιλά για ηρωισμό, αλλά για μικροδιαχείριση της καθημερινότητας. Ο θεατής αναγνωρίζει κάτι οικείο. Το να θέλεις να διορθώσεις τους γύρω σου, να φτιάξεις λίγο τις ισορροπίες, να «κουμπώσουν» τα πράγματα χωρίς σύγκρουση, είναι πιο ανθρώπινο από όσο φαίνεται.

Ένα Παρίσι φτιαγμένο από παρατήρηση, όχι ρεαλισμό

Η πόλη παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Το Παρίσι της Amelie δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά κατ’ ουσία μια καρτ ποστάλ: καφέ, μετρό, μικρά διαμερίσματα, άνθρωποι που συναντιούνται καθημερινά χωρίς ποτέ να γνωρίζονται πραγματικά. Πριν την εποχή των social media, αυτή η μορφή αποσύνδεσης ήταν πιο καθαρή. Αυτό κάνει τη μοναξιά της Amélie πιο συγκεκριμένη. Είναι αυτή η καθημερινότητα μιας γυναίκας που ζει ανάμεσα σε ανθρώπους χωρίς πραγματική επικοινωνία με αυτούς. Τους βλέπει, τους ακούει, αλλά δεν τους αγγίζει συναισθηματικά. Η απουσία είναι συνθήκη ζωής. Και η ταινία την εκμεταλλεύεται για να δείξει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να γίνει παρατηρητής αντί για συμμετέχων.

Η αισθητική είναι και ο λόγος που η ταινία δουλεύει τόσο καλά οπτικά. Η πόλη δεν είναι απλώς «όμορφη». Τα χρώματα έχουν συγκεκριμένη λειτουργία: ζεσταίνουν το περιβάλλον, κάνουν την Μονμάρτρη να μοιάζει πιο φιλική από όσο θα ήταν στην πραγματικότητα.

Αυτός ο έλεγχος είναι σημαντικός για να καταλάβεις γιατί η ταινία έγινε φαινόμενο. Δεν ζητά από τον θεατή να αποκωδικοποιήσει κάτι περίπλοκο. Του προσφέρει έναν κόσμο άμεσα «αναγνώσιμο». Μια καθημερινότητα που έχει καθαρή δομή, έστω κι αν είναι τεχνητή. Σε μια εποχή όπου ο κινηματογράφος συχνά πήγαινε προς το ρεαλιστικό χάος, η Amélie έδωσε κάτι αντίθετο: καθαρότητα, ρυθμό, και μια αίσθηση ότι η ζωή μπορεί να οργανωθεί σε μικρές, ευχάριστες σκηνές.

Η μουσική ως ρυθμός της πόλης και των ανθρώπων

Η μουσική του Yann Tiersen λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι υπόκρουση με ένταση ή δράμα. Είναι επανάληψη μοτίβων που μοιάζουν με μικρές συνήθειες. Αυτό βοηθάει την ταινία να χτίσει την αίσθηση ότι η ζωή της Amélie είναι μια επανάληψη. Περπατά, παρατηρεί, επεμβαίνει, επιστρέφει στο ίδιο σημείο. Η μουσική κάνει αυτό τον κύκλο να φαίνεται φυσικός.

Η Audrey Tautou έπαιξε καθοριστικό ρόλο εδώ. Η ερμηνεία της δεν βασίζεται στην ένταση ή στο συναίσθημα που ξεχειλίζει. Είναι συγκρατημένη, σχεδόν εσωστρεφής, αλλά όχι κλειστή. Η Amélie δείχνει συνεχώς ότι παρατηρεί περισσότερα από όσα λέει. Αυτή η ισορροπία έκανε τον χαρακτήρα εύκολα «αντιγράψιμο» στην κουλτούρα της εποχής: όχι ως καρικατούρα, αλλά ως διαθέσιμο πρότυπο συμπεριφοράς.

Ένας άλλος λόγος που η ταινία έγινε φαινόμενο είναι η ίδια της η δομή. Δεν βασίζεται σε έντονη σύγκρουση. Είναι μια ακολουθία μικρών επεισοδίων που οδηγούν αργά προς μια απλή συναισθηματική κατάληξη. Αυτό την κάνει εύκολη στην ανάκληση. Θυμάσαι σκηνές, όχι πλοκή. Θυμάσαι στιγμές: το κουτί, τον τυφλό άντρα στο μετρό, το παιχνίδι με τον κήπο του πατέρα της, τα μικρά πρακτικά «πειράγματα» στους γύρω της.

Η ταινία επίσης πέτυχε κάτι πρακτικό που συχνά υποτιμάται: έδωσε στο κοινό έναν χώρο που μπορούσε να επισκεφθεί. Το Café des 2 Moulins έγινε πραγματικό σημείο αναφοράς, όχι επειδή είναι κινηματογραφικά σημαντικό, αλλά επειδή η ταινία το έκανε αντικείμενο φαντασίας.

Δύο γραμμές που συναντώνται

Ακόμα και η ρομαντική γραμμή με τον Nino λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Δύο άνθρωποι που προσπαθούν να συναντηθούν χωρίς να χάσουν τον έλεγχο της εικόνας που έχουν χτίσει για τον εαυτό τους. Και όταν τελικά το κάνουν, η ταινία δεν το παρουσιάζει ως κορύφωση αλλά ως φυσική κατάληξη μιας σειράς μικρών κινήσεων.

Γι’ αυτό και η ταινία κράτησε. Στηρίζεται σε μια απλή ιδέα που είναι εύκολα αναγνωρίσιμη: ότι η ζωή αποτελείται από μικρές στιγμές που μπορείς είτε να τις προσπεράσεις είτε να τις αλλάξεις έστω και λίγο. Η Amélie επιμένει ότι αυτή η δεύτερη επιλογή, όσο περιορισμένη κι αν είναι, έχει νόημα. Και αυτό, χωρίς υπερβολές, είναι αρκετό για να εξηγήσει γιατί η ταινία δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό μας.